Los celestes afrontan un nuevo clásico del voleibol español en Los Pajaritos

Sábado, 07 Febrero 2026 09:03

Grupo Herce Soria quiere garantizarse este sábado, en el pabellón de Los Pajaritos, terminar entre los cuatro primeros de la Superliga, en su fase regular. Enfrente estará Pamesa Teruel, para protagonizar un clásico del voleibol español.

La decimosexta jornada del campeonato se cerrará en la tarde de este sábado con el partido entre Grupo Herce Soria Voleibol y Pamesa Teruel voleibol (19.30 horas, Los Pajaritos), otro choque importante de la zona alta entre el segundo y el quinto clasificado.

Ambos llegan al partido con la confianza que les han dado las victorias en su último duelo, aunque el último precedente entre ambos, en la tercera jornada, se resolvió con la clara victoria de Soria a domicilio.

A pesar de todo y de los diez puntos de diferente de los celestes sobre los turolense, el entrenador de Grupo Herce Soria, Alberto Toribio, no se fía de la clasificación de su rival, porque tiene mimbres en el equipo para aspirar a más.

“Pamesa Teruel tiene una plantilla importante y va a ser un rival difícil de batir. Un conjunto hecho para estar arriba”, ha advertido en la previa.

El entrenador de los celestes ha señalado este partido como vital para que su equipo cumpla con el objetivo de estar entre los cuatro primeros al término de la fase regular de la Superliga.