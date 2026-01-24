Los celestes remontan en Almería para consolidar su segunda plaza en Superliga

Sábado, 24 Enero 2026 20:06

Grupo Herce Soria ha solventado con remontada, en un apretado partido, su compromiso en Almería (1-3).

El equipo de Alberto Toribio se ha impuesto en el clásico del voleibol español, ante un rival que le ha puesto complicado el partido desde el primer minuto.

El resultado final (28-26, 22-25, 22-25 y 21-25) no esconde las dificultades que ha tenido el equipo soriano ante un rival que, a pesar de las bajas, ha plantado cara en todo momento, sacando su espíritu ganador.

Con un remate por el centro, el equipo soriano ha cerrado el partido, donde ha demostrado que está un peldaño por encima del Unicaja Almería, con un ritmo alto de juego.

Los celestes han consolidado con esta victoria su segunda plaza en la clasificación y ya mira al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CUV en Piacenza.