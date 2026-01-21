Los celestes anotan un set, en la Copa CEV, frente al poderoso Piacenza italiano

Miércoles, 21 Enero 2026 21:32

Los celestes han perdido en Los Pajaritos, en la Copa CEV, frente al potente Gas Sales Bluenery Piacenza, por un set a tres.

El Grupo Herce Soria ha comenzado mejor que su rival y ha dominado el marcador en buena parte del primer juego, hasta que la rotación italiana ha conseguido empatar a 18. A partir de hay la entrada al saque del cubano Gutiérrez ha disparado la ventaja visitante y ha decantado el primer juego para los transalpinos (20-25).

El Piacenza, cuarto en la liga italiana de voleibol y uno de los conjuntos históricos del voleibol europeo, también se ha anotado el segundo set (20-25) mientras los celestes han reaccionado en el tercero y han prolongado el partido (25-23).

En el cuarto juego, el equipo italiano no ha dejado resquicio para una remontada y ha solventado el partido con una clara ventaja (17-25).

El equipo de Ángel Toribio girará visita al Piacenza el próximo 28 de enero, a partir de las 20:30 horas. En juego está la eliminatoria de octavos de la Copa CEV, donde tras el primer partido es más favorito el equipo italiano.

Piacenza es una ciudad italiana de 103.464 habitantes, capital de la provincia homónima, en la región de Emilia-Romaña, entre Milán y Parma.