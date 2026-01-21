El Cañada Real Sporting Santo Domingo pierde liderato en Segunda División Femenina

Miércoles, 21 Enero 2026 16:51

El Cañada Real Sporting Santo Domingo ha descendido hasta el segundo puesto de la clasificación de la Segunda División Femenina de Castilla y León, después de perder el pasado sábado ante el Maristas La Inmaculada de Valladolid, nuevo líder de la categoría.

El plantel dirigido por Juan Ignacio Osuna afrontaba, para comenzar el año 2026, una jornada con dos encuentros consecutivos en Valladolid: superó por 0-3 al Agustinas (11-25, 17-25 y 18-25) y perdió a continuación por 3-1 (25-18, 25-21, 23-25 y 25-19) ante el nuevo líder de la tabla clasificatoria.

El Maristas La Inmaculada suma ahora 16 puntos, por los 14 del Cañada Real Sporting Santo Domingo, que debe disputar todavía cinco encuentros antes de que concluya la fase regular.

Serán los cuatro primeros de cada grupo los que accedan después a los cuartos de final.

Con un triunfo en la cancha del Club Voleibol Burgos se despidió de 2025 el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que no pasó apuros para doblegar, en el primero de los partidos programados para el pasado sábado, al Agustinas de Valladolid, un debutante en la categoría, al que también le ganó con claridad en el Polideportivo de Los Pajaritos.

Mucho más igualado resultó el segundo choque ante un Maristas La Inmaculada que había sufrido ante el Cañada Real Sporting Santo Domingo su único tropiezo de la temporada (3-2 en el Polideportivo de La Juventud en el mes de diciembre).

Y las sorianas habían sumado cuatro victorias en cinco duelos antes de las vacaciones de Navidad en una Segunda División Femenina de Castilla y León que comenzó esta temporada mucho más tarde de lo habitual.

El Maristas La Inmaculada le hizo mucho daño al Cañada Real Sporting Santo Domingo desde la línea de saque.

Sus profundos servicios minaron el juego del cuadro visitante, al que le costó controlar los remates por zona 2 de su rival.

Lejos de rendirse, con 2-0 en contra en el marcador, el primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo se impuso en la tercera manga y ofreció buenas sensaciones en la cuarta. Ante el líder reapareció Jimena Martínez, quien va recuperando el ritmo competitivo después de mucho tiempo lesionada.

Martínez es una de las ocho jugadoras menores de 20 años con las que contaba al inicio de esta campaña un Cañada Real Sporting Santo Domingo que descansará el último fin de semana de enero y que visitará al Río Duero, el próximo 1 de febrero, en el Polideportivo de Los Pajaritos.