Soria recibe esta tarde a uno de los mejores equipos europeos de voleibol

Miércoles, 21 Enero 2026 08:11

Soria vivirá esta tarde, en el polideportivo de Los Pajaritos, el espectáculo del voleibol con la disputa del partido entre el Grupo Herce Soria y el equipo italiano del Piacenza, todo un referente en el voleibol italiano y, por extensión, europeo.

El equipo de voleibol Piacenza, conocido oficialmente como Gas Sales Piacenza, es uno de los clubes más destacados de Italia en la liga de voleibol masculino.

El Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, tras cuatro victorias por 3-0 en la SuperLega y el cuarto puesto en la clasificación, regresa a Europa y lo hace a Soria, en partido que comenzará esta tarde a las 19:30 horas en Los Pajaritos, en la ida de los octavos de final de la Copa CEV de voleibol.

Los árbitros serán el portugués Nuno Teixeira y el chipriota Christos Maifoshis.

Tras superar al conjunto checo Jihostroj Ceske Budejovice gracias a su victoria en el Set de Oro disputado en tierras checas en el partido de vuelta, los rojiblancos del técnico Boninfante se enfrentan en su participación europea a los celestes, que llegan a estos octavos de final sin haber disputado un solo partido durante el torneo.

La Copa de Voleibol CEV es la segunda competición anual de clubes más importante de Europa.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza participa en el evento gracias a su cuarto puesto en los Playoffs del Scudetto Credem Banca SuperLega 2025.

Esta es la segunda vez que el club italiano participa en la Copa CEV de Voleibol: la primera fue en la temporada 2022-2023, cuando fue eliminado en semifinales por Knack Roeselare.

El entrenador de Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Dante Boninfante, ha previsto en la víspera un partido muy difícil ante un rival que ha destacado está teniendo un buen desempeño en la Superliga española y que ha logrado derrotar en Los Pajaritos al líder C.V. Guaguas.

“Nos enfrentamos a un equipo que es muy bueno en la cancha; puede que no tenga grandes jugadores individuales, pero es un grupo unido que comete muy pocos errores. Querrán hacerlo bien en casa y luego presionarnos en el partido de vuelta. Preveo un ambiente intenso”, ha avanzado.

Por su parte, el entrenador de Grupo Herce Soria, Alberto Toribio, ha resaltado el potencial del equipo italiano, al que ha señalado como uno de los mejores equipos de Europa.

Piacenza, según ha recalcado, es un "un equipo de primer nivel" con "un voleibol diferente, muy físico, donde la pelota va a mucha velocidad".

En este sentido ha destacado el potencial italiano en el saque.