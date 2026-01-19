El Sporting acrecienta su ventaja en liderato tras victoria frente a su principal rival

Lunes, 19 Enero 2026 13:28

El Moreno Sáez Sporting ya aventaja en ocho puntos a Jatorkide, su gran rival por la fase de ascenso a Superliga 2.

Por 1-3 logró el Moreno Sáez Sporting su undécima victoria de la temporada en la Primera División Masculina.

Ganó, con parciales de 18-25, 23-25, 27-25 y 22-25, en la cancha del Jatorkide de Vitoria (Álava), el único conjunto que se ha llevado el triunfo del Polideportivo de Los Pajaritos en la presente campaña.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo ha alcanzado ya los 34 puntos y distancia en ocho al tercero, el Club Voleibol Oviedo, que fue derrotado el sábado en su feudo (1-3) por el CyL Palencia 2026. Este último equipo se ha situado segundo en solitario, con 29 puntos.

La Fase de Ascenso a Superliga 2 la disputarán los dos primeros clasificados y el Moreno Sáez Sporting ve cada vez más cerca la posibilidad de luchar por un billete para la que fue su categoría durante los dos últimos años.

Competir con tanto aplomo no está al alcance de todos los equipos de la Primera División.

El Moreno Sáez Sporting tuvo que recurrir a la experiencia en los momentos de la verdad de un duelo en el que el Jatorkide volvió a erigirse en un duro rival.

El primer parcial (18-25) sería el único en el que los sorianos vencerían con cierta claridad.

Un balón estrellado contra la red por los vitorianos y un remate contra el bloqueo de Dani Martín le dieron los dos últimos puntos al Moreno Sáez Sporting, que contaría en el segundo set (a partir del 7-5) con Dani González como colocador, en lugar de Sergio Pascual. El Jatorkide dominaba por 23-21, pero los sorianos, lejos de rendirse, ganaron por 23-25 y pusieron el 0-2 en el marcador, gracias a su concentración defensiva y a una gran racha de Dani Martín para culminar contraataques.

Con 21-18 a su favor, el Jatorkide parecía tener encarrilada la victoria en la tercera manga.

Pero tampoco esta vez iba a arrojar la toalla el Moreno Sáez Sporting, que empató a 22, llegó a ir perdiendo por 24-22, forzó la igualada a 24 y a 25 y terminaría cediendo por la mínima (27-25).

Las esperanzas de los vitorianos de llegar al quinto set duraron hasta el 21-22 del cuarto. Un saque fallado por el Jatorkide y un remate de Pablo Mugarza -tras otra gran defensa- llevaron al Moreno Sáez hasta el 21-24.

La última acción del choque la protagonizó Alejandro Vinuesa, merced a su capacidad para ejecutar un remate por zona 4 en posición acrobática. La escuadra soriana recibirá el próximo sábado, a las 19:15 horas en Los Pajaritos, al Chamartín Vergara de Madrid, penúltimo clasificado, con nueve puntos.