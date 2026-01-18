Sólo los celestes aguantan ritmo de Guaguas en cabeza de Superliga

Domingo, 18 Enero 2026 09:30

La decimo tércera jornada de la Superliga Masculina ha vuelto a confirmar el avance impasible de los dos mejores equipos de la clasificación. Guaguas y Grupo Herce Soria no han dado tregua a sus rivales, mientras que Manacor ha vuelto a caer en otro apasionante partido ante Leganés que da alas al Melilla.

La jornada ha empezado con un verdadero partidazo entre Cisneros La Laguna y Servigroup Playas de Benidorm (3-2).

Los visitantes han conseguido ganar las dos primeras mangas y ya se frotaban las manos con lo que olía a victoria a domicilio.

Sin embargo, los chicharreros no dieron su brazo a torcer y pelearon con uñas y dientes para forzar el tie break.

El impulso de la grada hizo el resto en el momento decisivo, cuando sellaron el partido con victoria para sacar dos puntos de un envite que parecía una derrota segura.

La acción de este ‘supersábado’ continuó con el Pamesa Teruel – CV Melilla, un partido que los norteafricanos remontaron tras ceder el primer set para sumar tres puntos valiosísimos a domicilio

Por 25-16 cedieron la primera manga antes de anotarse las tres siguientes por 24-26, 22-25 y 18-25, un resultado muy positivo, pero aún más tras la derrota de Menorca.

Quien sumó una jornada en blanco más fue Instercap Asisa Tarragona SPSP, arrollada en casa por Unicaja Costa de Almería en un partido en el que solo fue capaz de sumar un set.

No encuentra su primera victoria del curso un equipo catalán que cedió la primera manga y fue capaz de anotarse la segunda para empatar el partido, un mero suspiro de ilusión cortado rápidamente por el equipo andaluz en su reacción (22-25|25-23|20-25|23-25).

Más se esperaba también de Conqueridor Valencia en su complicada misión de sacar puntos en Los Pajaritos.

Su buen hacer en Europa y la reciente derrota de los sorianos ante Menorca parecía dar más opciones a los levantinos, pero el equipo local no cedió ni un solo centímetro en su victoria por 3-0 (25/20 25/23 25/18).

Lo mismo ocurrió en el partido del líder, CV Guaguas, que también firmó un 0-3 (21/25 22/25 22/25) por la vía rápida en el derbi grancanario ante un Bus Leader San Roque al que cada vez le apremia más sumar de tres en tres.

Donde sí hubo emoción, y mucha, fue en el UC3M Leganés - Coenctabalear Manacor, la revancha del partidazo de la décima jornada que de nuevo cayó del lado de los madrileños en el tie break.

Se adelantó Manacor con dos primeros buenos sets, pero pronto aparecieron los fantasmas de lo ocurrido hace tres jornadas y Leganés forzó el desempate con un cuarto juego de infarto en el que alcanzó los 31 puntos.

A la hora de la verdad pasó lo mismo que en Palma, de nuevo los capitalinos se hicieron con la victoria y le arrebataron tres puntos más a un equipo sumido en los altibajos.