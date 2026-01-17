Los celestes cogen moral para competición europea con victoria frente a Valencia
Los celestes han regresado a la victoria en Superliga, frente a Conqueridor Valencia, tras su derrota frente a Manacor.
La rotación soriana ha dejado a cero al equipo valenciano en el partido disputado esta tarde en el polideportivo de Los Pajaritos, saldado con tres set a cero, con parciales de 25-20, 25-23 y 25-18.
El equipo local ha recuperado sensaciones de cara al próximo 21 de enero, en el que a partir de las 19:30 horas, recibirán al Piacenza italiano, en la Copa CEV.
El equipo transalpino, que había ganado en la ida al Ceske Budejovice, consiguió el pase a octavos de final de la Copa CEV en el set de oro por un ajustado 17-19.
Grupo Herce Soria encara una complicada eliminatoria y un mes de enero de mucha exigencia.