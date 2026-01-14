Las infantiles del Sporting consiguen su primeros triunfo a domicilio de la temporada

Miércoles, 14 Enero 2026 16:35

La primera jornada de 2026 le deparó una agradable noticia a la cantera del Sporting Santo Domingo. El Hospital Latorre Sporting C, que compite en la Liga Plata del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, logró su primera victoria de la temporada fuera de casa.

Se impuso por un contundente 0-3 en la cancha del Voleibol Venta de Baños (Palencia), después de que sólo hubiera sumado una victoria (3-2 contra el Club Voleibol Palencia) en las seis primeras jornadas. Tres de las cinco derrotas de Hospital Latorre Sporting C las ha sufrido en el quinto set.

El nuevo año arrancó con otras dos victorias -las que lograron en Ponferrada (León) las cadetes del Sporting Santo Domingo A y las infantiles del Hospital Latorre Sporting A- y perdieron los cadetes del Sporting Río Duero y las infantiles del Hospital Latorre B.

En el primer puesto de la clasificación de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino continúa el Hospital Latorre Sporting A, que sumó en la cancha de La tetera azul de Ponferrada su sexta victoria consecutiva por 3-0.

Por 1-3 se impusieron, ante el Linecar Ponferrada leonés, las cadetes del Sporting Santo Domingo A. Y en tres mangas perdieron, contra La tetera azul, las infantiles del Hospital Latorre Sporting B, que todavía no se han impuesto en ningún encuentro.

El único equipo masculino que retomaba la competición después de las vacaciones de Navidad fue el Sporting Río Duero del Campeonato Regional de Edad Cadete, que perdió en su propia cancha por 1-3 ante el Aule de León y todavía no ha estrenado su casillero de victorias.

El próximo fin de semana serán hasta diez partidos los que disputen en Soria las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo.

Todos ellos están programados para el domingo. Los tres equipos infantiles femeninos jugarán ante el Maristas La Inmaculada de Valladolid.

Las cadetes del Sporting Santo Domingo A reciben al Apostolado, también pucelano, y juegan, ante el Valladolid Club Voleibol, cuatro de los equipos masculinos surgidos a raíz del acuerdo de colaboración suscrito con el Río Duero.

Se trata de los cadetes del Sporting Río Duero, los infantiles del Sporting Río Duero, quienes disputan su primer partido de la temporada, los alevines del Sporting Río Duero -cuartos en la reciente Copa de España- y los benjamines del Sporting Río Duero.