Rocío Lucas volverá a encabezar candidatura del PP a elecciones autonómicas

Miércoles, 28 Enero 2026 13:58

El presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado hoy a conocer propuesta de los números uno en las nueve provincias de la Comunidad. En Soria, la consejera de Educación, Rocío Lucas, volverá a encabezar la candidatura.

La lista, que incluye siete mujeres y dos hombres, deberá ser ratificada por los comités electorales provinciales y por el comité electoral regional que se celebrarán en los próximos días

Dos tercios de los números uno ocupan esta posición por primera vez en los comicios autonómicos

Dicha propuesta se ha elaborado tras las correspondientes conversaciones con los presidentes provinciales.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Lucas es desde julio de 2019 consejera de Educación.

Valladolid

María Pardo: Profesora de Derecho Administrativo y doctora Cum Laude con premio extraordinario de Doctorado. Especialista en Derecho urbanístico y gestión pública. Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

Zamora

Leticia García: Licenciada en derecho por la universidad de Salamanca. Funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de Zamora hasta 2009. Funcionaria de carrera del cuerpo superior de la JCyL desde 2009. Consejera de industria, Comercio y Empleo desde julio de 2024.

Esta propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, deberá ser ratificada en los próximos días por los nueve comités electorales provinciales y por el comité electoral regional.