Exposición “Tiempo” en Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria hasta el 20 de marzo

Miércoles, 28 Enero 2026 14:39

Crear, fotografiar, diseñar es una exposición colectiva que se celebra anualmente en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria con el tema del centro del curso anterior. En esta ocasión es una gran muestra colectiva dedicada a plasmar el concepto de “tiempo” contando con la participación de todos los artistas, fotógrafos, diseñadores y creadores vinculados con el centro educativo y que han colaborado aportando su obra.

Todos somos viajeros en el tiempo. El tiempo lo organizamos, lo contamos, lo vivimos...

Medirlo con precisión ha sido clave para el desarrollo de la ciencia, y comprender su significado, aunque difícil, es clave para entender el universo y a nosotros mismos. ¿Cómo hablar del tiempo? ¿Cómo reflejar en una imagen algo que parece escaparse constantemente? Cincuenta y tres personas han contestado a esta convocatoria y han creado una imagen que habla del tema, de formas distintas y todas con gran creatividad.

Se inaugura la exposición el viernes 30 de enero a las 10.00 en la sala de exposiciones del centro.

Participarán las personas que han participado y alumnos de todos los niveles educativos: Bachillerato de Arte, Ciclo Formativo de Grado Medio de Diseño del Producto Gráfico interactivo, Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía y Grado en Diseño Gráfico.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria abre sus puertas para poner al servicio de la sociedad soriana todo su bagaje artístico y cultural, impulsando desde sus instalaciones, y sobre todo de su sala de exposiciones, un lugar de encuentro y proyección de todas las inquietudes artísticas y creadoras.

El horario de apertura al público en general será de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h y el miércoles de 17.00h a 19.00h. Los grupos pueden pedir cita previa en el teléfono 975313193.

https://escueladeartesoria.es/exposicion-tiempo-en-la-escuela-de-arte-y-superior-de-diseno-de-soria-del-30-de-enero-al-20-de-marzo/