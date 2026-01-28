El Real Áviles cede a Pablo Álvarez al C.D. Numancia

Miércoles, 28 Enero 2026 18:06

El C. D. Numancia y el Real Avilés han llegado a un acuerdo para la cesión de su jugador Pablo Álvarez hasta final de temporada.

Pablo Álvarez Gómez (Llanera, 26 noviembre 2003) es un mediocentro creativo de 22 años que la pasada temporada destacó en el Langreo en Segunda Federación y en esta primera vuelta liguera ha jugado en Primera RFEF en el equipo avilesino.

El jugador se incorporará a la disciplina numantina en las próximas horas, según ha confirmado el club soriano.

El Real Avilés también ha llegado a un acuerdo con el centrocampista llanerense para ampliar su vinculación como blanquiazul hasta junio de 2027.

Hasta la fecha, Pablo Álvarez había participado en cinco encuentros en su debut en Primera RFEF, por lo que ahora emprenderá una nueva aventura en las filas del CD Numancia con el objetivo de contar con una mayor participación que ayude al crecimiento del futbolista.