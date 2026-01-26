Tres líderes de Segunda RFEF cantan los cuarenta puntos

Lunes, 26 Enero 2026 09:19

La cuarta categoría del fútbol español ha disputado este fin de semana su vigésima jornada. En tres de los cinco grupos de esta categoría, los líderes han superado los cuarenta puntos. Uno de ellos es el Fabril, en el grupo del Numancia.

El conjunto herculino se ha impuesto el sábado 1-0 en una trabajada victoria ante el colista, la UD Sámano y ya suma 41 puntos al frente de la tabla clasificatoria.

Además, su victoria viene acompañada de una derrota del Real Oviedo Vetusta en casa ante el Coruxo FC (0-1) y se queda con 39 puntos.

Se ha descolgado también la Gimnástica Segoviana (36 puntos) tras empatar a cero en La Albuera ante el CD Numancia (32 puntos), que es séptimo en la clasificación.

En el duelo que ha acaparado las miradas esta semana, que enfrentaba a tercer clasificado, CD Tudelano; y a segundo en la tabla, Sestao River, en el grupo II de Segunda RFEF apenas ha habido oposición.

El conjunto local ha goleado 5-1 a unos sestaotarras que caen del segundo al quinto escalón.

Por su parte, el vencedor Tudelano se coloca segundo (37 puntos) y, además, recorta dos puntos al líder, el Real Unión Club, que no ha pasado del empate ante la SD Logroñés (0-0) y suma 40 puntos en la clasificación.

Lo de la UD Poblense ya no es una sorpresa, sino una realidad.

Los de Sa Pobla han demostrado que su liderato del Grupo 3 no es algo momentáneo, ni es casualidad, y lo han hecho venciendo al equipo que más fuerte está apostando este mercado invernal, el Barça Atlètic. Los de Óscar Troya han ganado 1-0, demostrando por qué son el mejor local de la categoría y por qué aún no han perdido en su feudo este año.

Suman 39 puntos para encabezar este grupo de Segunda RFEF.

No falla tampoco el Atlético Baleares que golea al Torrent CF (5-1) para regresar a la segunda posición (36 puntos).

Tras más de un mes al frente del Grupo 4, el Águilas FC pierde la primera posición (36 puntos).

El cambio llega tras la derrota de los aguileños en El Rubial ante una Deportiva Minera en alza (1-2).

El UCAM Murcia, por su parte, es el que les sucede en lo más alto de la tabla (37 puntos), tras lograr un valioso triunfo en Chapín ante el Xerez Deportivo. Y el otro club de Jerez, el Xerez CD (34 puntos), no aprovecha la oportunidad tras caer en casa del Atlético Antoniano (3-2). Ya son cinco los clubes que han liderado el grupo del sur.

Partido muy exigente para el líder, el Rayo Majadahonda, este fin de semana, que visitaba a un CD Coria invicto como local. Y, como las estadísticas están para romperlas, y a los majariegos no hay quien los pare, el triunfo ha sido de los visitantes 0-1. Alcanza ya los 44 puntos el primer clasificado del Grupo 5, mientras que el segundo, la UD Sanse, atrás queda con 37, a pesar de haber vencido este fin de semana.

Hasta ahora, el grupo más desnivelado en cuanto a distancia entre el líder y sus perseguidores.

Joaquín Delgado (Barça Atlètic) es el máximo artillero de Segunda Federación con sus 15 dianas.