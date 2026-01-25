El Numancia araña un empate en Segovia que le aleja del líder Fabril

El CD Numancia sólo ha podido empatar, sin goles, en su visita a la Gimnastica Segoviana, en una jornada en Segunda RFEF prolija en victorias a domicilio.

El equipo de Ángel Rodríguez, con este resultado, es séptimo en la clasificación, con 32 puntos en 20 jornadas, a nueve puntos de desventaja del nuevo líder, el Fabril, que ha ganado por la mínima (1-0) al Samano y ha aprovechado la derrota del Vetusta, en su propia casa (0-1) frente al Coruxo.

Otras seis victorias a domicilio se han registrado en esta vigésima jornada: Astorga-Salamanca (1-2); Rayo Cantabria-Langreo (1-2); Valladolid B-Ourense (2-3); Lealtad-Real Ávila (0-1) Burgos B-Sarriana (0-2) y Bergantiños-Marino (0-1).

La Segoviana, con este empate frente al Numancia, es tercera en la clasificación con 36 puntos; la cuarta plaza es para el Salamanca, con 35, y la quinta, con los mismos puntos, para el Ourense. El Coruxo, con 34, es sexto y antecede al Numancia, con 32 puntos, en la clasificación.

El Numancia ha estado lejos de su mejor nivel en los primeros cuarenta y cinco minutos en la Albuera, donde la Gimnástica Segoviana ha llevado la iniciativa y ha tenido una ocasión clarísima, de las que no se tienen que perdonar, por mediación de Alex Castro.

Tras pasar por vestuarios, el equipo rojillo ha mejorado su juego y ha visto las primeras evoluciones sobre el césped de dos de sus fichajes de invierno: Alex Escardó y Luis Quiñónez, tras lesión del goleador Jony. Pero sin ocasiones, el partido ha terminado como ha empezado.

En la próxima jornada, el Numancia recibe en Los Pajaritos al Lealtad. El partido de la jornada será en enfrentamiento entre los dos primeros clasificados: el Vetusta recibe al Fabril.