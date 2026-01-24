La Gimnástica Segoviana estrena entrenador frente al Numancia

Sábado, 24 Enero 2026 09:32

La Gimnástica Segoviana recibe este domingo al Numancia en la vigésima jornada de Segunda RFEF, y lo hace con un nuevo entrenador, Joaquín Gómez Blasco, y con la intención de hacer bueno el tópico de “entrenador nuevo, victoria segura”.

Los segovianos afrontan el partido terceros en la tabla, a cuatro puntos del líder; mientras que los sorianos lo hacen en séptima posición, a solo un punto de los puestos de playoff de ascenso.

En el mundo del fútbol existen muchos tópicos, y uno de los más extendidos hace referencia a los entrenadores y a que con su debut en un equipo, la victoria está segura, aunque las estadísticas dicen lo contrario.

Tras unas semanas convulsas en el seno del club azulgrana con la destitución de Iñaki Bea y el breve paso de Ricardo de Andrés, el equipo gimnástico buscará este domingo ante su afición un triunfo que le permita sumar tres puntos importantes y ganar la tranquilidad necesaria para seguir trabajando.

En su primera rueda de prensa previa a un partido como entrenador de la Gimnástica Segoviana, Joaquín Gómez, ha resaltado la importancia del orden y la disciplina ante el Numancia.

“Espero ver un equipo ordenado, valiente y con ganas de dominar el partido en cuantas más facetas mejor. Cometeremos errores, pero creo que habrá orden y un gran deseo de hacer las cosas bien, y eso nos irá acercando poco a poco a conseguir buenos resultados”, ha explicado.

Joaquín Gómez Blasco (Sotillo de la Adrada, Ávila), de treinta y nueve años, ha llegado a Segovia con una gran experiencia a sus espaldas, tras pasar por distintos banquillos, sobre todo a nivel internacional.

El nuevo entrenador gimnástico es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y en Coaching Deportivo con estudios de fútbol y entrenamiento en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Gómez se tituló en el UEFA Pro, el título más alto que puede obtener un entrenador en su formación, con tan solo 24 años.

Pese a su juventud, el entrenador abulense ha pasado por un buen número de equipos de diferentes países entre los que destacan el Borneo FC de Indonesia, el Anorthosis Famagusta chipriota.

También ha sido primer técnico del SJK Seinäjoki, equipo finlandés, durante dos temporadas llegando a disputar la Conference League. Y en Grecia con el Volos NPS. Su último equipo ha sido el Kanchanaburi FC en Tailandia, hasta el pasado mes de noviembre.

Joaquín Gómez firmó en 2019 como segundo entrenador del FC Cartagena de la Segunda División B.​

Además, ha desarrollado su carrera como entrenador asistente y analista en diferentes equipos como el Brighton, Luton Town FC, Stoke City y Derby County FC en el Reino Unido y en equipos finlandeses como SJK Seinäjoki, y el Helsinki IFK.