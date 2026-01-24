El central navarro Iker San Vicente, el elegido para reforzar defensa del Numancia

El central navarro Iker San Vicente es el elegido por el Numancia para reforzar su defensa en lo que resta de temporada.

“Sanvi”, de 24 años, ha causado baja en este mercado de invierno en el Polideportivo Cacereño y en la prensa extremeña apuntan a que su destino será el C.D. Numancia.

El central nacido en Pamplona ha disputado esta campaña un total de 13 encuentros con el equipo extremeño, de Primera RFEF, de ellos siete como titular.

El Cacereño ha dado oficialidad este viernes a dos bajas en el equipo: la del centrocampista vasco y exnumantino Unai Rementería y la del defensa navarro.

Ambos jugadores salen del decano extremeño con destino ya definido a falta de ser anunciados: Rementería se marchará al Yeclano Deportivo y Sanvi al Numancia, ambos de Segunda Federación, según ha avanzado el Periódico de Extremadura.

En este sentido ha explicado que estas dos salidas ya estaban encarriladas desde días atrás, a la espera únicamente de la confirmación oficial.

Sanvi fue uno de los mejores jugadores del Cacereño en el ascenso a Primera RFEF, pero esta nueva temporada ha tenido problemas físicos y goles en propia meta que han trastocado los planes del futbolista y del propio entrenador, que en principio contaba con él para participar especialmente en el centro de la defensa por sus condiciones técnicas a la hora de sacar el balón jugado, según ha señalado el periódico extremeño.