Ángel Rodríguez: "Estamos capacitados para ganar en cualquier campo”

Viernes, 23 Enero 2026 17:38

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha reconocido que la victoria frente al Bergantiños ha dado tranquilidad a la plantilla, que ahora afronta el partido del domingo en Segovia con la convicción de estar capacitados para ganar en cualquier campo.

https://www.youtube.com/watch?v=pa-0_6Q7YVE

Ángel Rodríguez ha vuelto a la sala de prensa hoy viernes para analizar el partido del próximo domingo en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana (17.00 horas) pero antes, el técnico rojillo se ha referido a la victoria del pasado domingo ante el Bergantiños, que supuesto un refuerzo positivo para el equipo.

“El hecho de no conseguir victorias hace que por la cabeza de los futbolistas pasen muchas cosas, pero la victoria nos ha dado tranquilidad y la semana de trabajo ha sido muy buena”, ha destacado el técnico numantino, que ha afirmado que “afrontamos el partido sabiendo que estamos capacitados para ganar en cualquier campo”.

Sobre el rival, Rodríguez ha señalado que lo tiene claro.

“La Segoviana es un buen equipo, que no necesita mucho fútbol para generar ocasiones y con buenos lanzadores a balón parado. Además, tienen entrenador nuevo y tendremos que adaptarnos a las cosas nuevas que implemente el nuevo técnico”, ha advertido.

Para el preparador rojillo, “hay que dar continuidad a las buenas sensaciones de la semana pasada, ser verticales y también sólidos en defensa”.

También ha estiamdo que el Numancia está en un proceso de necesidad de sumar, de ser optimista, de aportar cosas buenas.

“Necesitamos ganar incluso algún partido que no lo merezcamos para afianzarnos más y creer en nosotros mismos”, ha considerado Ángel Rodríguez, que no podrá contar para este encuentro con Juancho, que ya fue baja la semana pasada ante el Bergantiños.

“Juancho no llega al partido del domingo, pero podremos contar con Escardó, Quiñonez y Hans Peralta y otros diecisiete o dieciocho más. El equipo está bien y preparado para competir en Segovia”, ha finalizado Rodríguez.