El Numancia busca reforzar su defensa con un central zurdo

Jueves, 22 Enero 2026 07:44

El C.D. Numancia sigue sondeando el mercado para incorporar al menos un central al equipo, preferentemente del perfil izquierdo.

Así lo ha confirmado el director deportivo del club soriano, Álex Huerta, en la presentación de los dos futbolistas ecuatorianos, Luis Quiñonez y Hans Peralta, que llevan ya unas semanas entrenando con el equipo.

Huerta ha reconocido que la prioridad en cuanto a refuerzos se centra ahora en la defensa y, en concreto, en fichar un central, preferentemente zurdo, o con capacidad para adaptarse en este perfil de la defensa.

Actualmente el club dispone de tres fichas libres, con lo que la puerta está abierta para cerrar algún refuerzo más en este mercado de invierno.

"Los centrales zurdos son pocos los que hay en el mercado y no es fácil", ha señalado el director deportivo sobre las dificultades de encontrar el refuerzo deseado.

Además ha confirmado que el club da por cerrado el capítulo de salidas del equipo, “salvo situaciones excepcionales que ahora mismo no contemplamos".

Por otra parte, el Numancia ha presentado el recurso de apelación por la posible alineación indebida de un futbolista del Fabril en el partido disputado en Los Pajaritos.

"Vemos que a nivel normativo, a nivel jurídico, tenemos las de ganar y por eso seguimos", ha remarcado.

El Numancia ha presentado a los dos futbolistas ecuatorianos que han llegado a Soria este invierno para reforzar la plantilla.

Hans Peralta (Guayaquil, 25 de febrero 2005), es un centrocampista zurdo que ocupa las posiciones de mediocentro y medio ofensivo

Por su parte, Luis Quiñonez (Esmeraldas, 17 julio 2004), es un jugador que se desenvuelve, ya sea lateral o extremo, por la banda izquierda.

Al equipo soriano han llegado en este mercado de invierno el guardameta Iván Martínez, con la salida de Joel Martínez, y el media punta Alex Escardó