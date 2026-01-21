El Numancia se refuerza con el media punta Alex Escardó

Miércoles, 21 Enero 2026 07:34

El C. D. Numancia sigue reforzándose en el mercado de invierno y ha cerrado el fichaje del mediapunta andaluz Alex Escardó, que se ha incorpora a la disciplina numantina hasta final de temporada.

El Juventud Torremolinos, que está en el décimo sexto puesto en la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF, luchando por salir de los puestos de descenso, ha confirmado también en un comunicado en redes sociales la desvinculación de Álex Escardó, quien ha sumado nueve partidos, uno como titular, esta temporada.

El futbolista había llegado al club verdiblanco, tras conseguir el ascenso a Primera RFEF, el pasado verano procedente del Linares Deportivo.

Álex Escardó Llamas (Benalmádena, 6 de junio de 1998) es un centrocampista ofensivo de 27 años.

Cuenta con amplia experiencia tanto en Primera como en Segunda RFEF, incluso llegó a jugar en Segunda división con la A. D. Alcorcón.

Tras pasar por las canteras de Málaga o Betis, Escardó jugó una temporada en Alcorcón, para después jugar en Écija, Polideportivo Ejido o Cultural Leonesa, equipo de la extinta Segunda B.

Ha jugado también en 2ª RFEF con Antequera y Linares, y en 1ª RFEF con Mérida, Atlético Sanluqueño o Juventud Torremolinos.

Alex ha firmado con el Numancia por lo que queda de temporada, más una más opcional supeditada a objetivos.