El Numancia, a nueve puntos del nuevo líder del grupo I de Segunda RFEF

Domingo, 18 Enero 2026 20:00

Dos meses después, el Real Oviedo Vetusta vuelve a estar al frente del grupo I de Segunda RFEF. El Numancia está a nueve puntos del nuevo líder.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=19&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=19

El filial del Real Oviedo ha sumado en la décimo novena jornada su cuarto triunfo seguido y ante la SD Sarriana (0-1) ha vuelto a demostrar su poderío a domicilio: lejos de El Requexón los carbayones no han perdido y han conseguido 6 triunfos y 4 empates.

Fue Pablo Agudín el que con un golazo ha desnivelado el encuentro en el último tramo del encuentro.

El 0-0 del Deportivo Fabril en Ganzábal ante el UP Langreo es lo que le permite al Vetusta liderar la tabla con 39 puntos, uno más que el Fabril

La tercera posición en la tabla es para el próximo rival del Numancia: la Gimnástica Segoviana, que sólo ha podido empatar a cero, en su estadio, frente al Rayo Cantabria. Tiene 34 puntos en la clasificación.

El Salamanca, con su goleada al filial del Valladolid (3-0), es cuarto en la clasificación, con 32 puntos, los mismos que el Ourense tras su victoria a domicilio (0-2) frente al Real Ávila, que ha caído a la novena posición, con 28 puntos.

El Coruxo es sexto, con 31 puntos, tras ganar por la mínima (1-0) al Atlético Astorga.

El Numancia es séptimo con los mismos puntos, tras su victoria frente al Bergantiños (2-1). El equipo gallego es octavo, con 30 puntos.

En el resto de la jornada, el Burgos B ha ganado a domicilio (1-2) al Samano y el Marino ha empatado, sin goles, en su cada frente al Lealtad.