El Numancia alimenta promoción con victoria frente al Bergantiños

Domingo, 18 Enero 2026 14:13

El Numancia alimenta al objetivo de la promoción con la victoria conseguida frente al Bergantiños (2-1) en Los Pajaritos, que ha cortado una racha negativa de cuatro partidos sin ganar.

Tres derrotas consecutivas y un empate sin goles habían desinflado al equipo de Ángel Rodríguez en la clasificación, cuando acariciaba el liderato. Y esta mañana, en el municipal de Los Pajaritos sólo servía la victoria para cambiar el paso y mirar para arriba en la clasificación.

El once rojillo ha presentado las novedades en el once del guardameta Iván Martínez, fichado en este mercado de invierno procedente del Polideportivo Cacereño, de Primera RFEF, y la del capitán Javier Bonilla.

Pero el partido se ha torcido a los pocos minutos de empezar a rodar el balón. Una falta directa ejecutada magistralmente por Fito ponía en ventaja al equipo gallego. Apenas se habían consumido seis minutos y el pesimismo merodeaba de nuevo la grada de Los Pajaritos.

Pero el Numancia ha sabido reaccionar rápidamente. Un centro de Bonilla ha sido cabeceado por Ian Oliveira al fondo de las redes para nivelar el partido al cuarto de hora.

Y prácticamente acto seguido, a los cinco minutos, Jony culminaba la remotnada, aprovechando un buen centro de Alex Gil.

Lo difícil parecía estar hecho. Y el Numancia no se ha conformado con el resultado. Ha buscado el tercero, aunque también ha tenido algún que otro susto que podía haber supuesto el empate.

El debutante Iván Martínez ha rectificado a tiempo para despejar un balón que Fito ha lanzado con intención al comprobar que el guardameta estaba adelantado.

Jony, el goleador rojillo, ha estado cerca de conseguir el tercero para los locales en la segunda parte. El equipo rojillo ha seguido buscando ese gol de la tranquilidad. No ha llegado, pero tampoco el empate. Los tres puntos se quedan en casa y el Numancia ya mira su próximo compromiso frente a la Segoviana. Un triunfo en la capital del Acueducto le volvería a meter en la parte noble de la clasificación.

CD Numancia: Iván Martínez; Bonilla, Ian Olivera, De Frutos, Moustapha, Jony (86' Dani), Héctor Peña (65' Hugo Matos), Alex Gil (82' Dani García), Alain García, Cristian Delgado (86' Carlos Gutiérrez) y Jannick (65' Néstor). Banquillo: Miguel Ángel, Marcos Sánchez, Néstor, Hugo Matos, Carlos Gutiérrez, Dani García, Neves y Godson.

Bergantiños: Canedo; Asier Grande (61' Ander Barck), Fito, Pastor, Keko, Sola (74' Álex Pérez), Tass, Diego (85' Frank), Iago, Koke y Darío (61' Isma Cerro). Banquillo: Román, Meli, Daniel, Álex, Isma, Barck y Frank.

Árbitro: Alberto Fernández, asistido por Raúl Villacampa y Jorge FLe. Amarilla para Tass y Daniel por el Bergantiños y a De Frutos por el Numancia

Goles. 0-1 min. 6 Fito; 1-1 min. 16 Ian Oliveira; 2-1 min. 21 Jony