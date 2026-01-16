El Numancia confirma la tercera baja en el mercado de invierno

Viernes, 16 Enero 2026 22:26

El Numancia ha confirmado este viernes la baja del que ha sido hasta la fecha su guardameta titular Joel Jiménez.

Tras el fichaje de Iván Martínez, procedente del Polideportivo Cacereño, de Primera RFEF, el club ha decidido prescindir de Joel Jiménez, que llegó al equipo soriano el pasado verano, procedente del Talavera.

El club ha asegurado en las redes sociales que "Joel Jiménez y el C. D. Numancia separan sus caminos El guardameta del primer equipo Joel Jiménez causa baja tras llegar a un acuerdo con el club".

Además ha agradecido al guardameta su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la disciplina numantina y le ha deseado los mejores éxitos en su futuro, tanto a nivel deportivo como personal.

Con su baja, la portería numantina será defendida esta segunda vuelta por el recién incorporado Iván Martínez y el canterano Miguel Ángel Abad.

El Numancia también ha dado la baja en este mercado de invierno a Danese y Berto.