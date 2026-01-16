El entrenador del Numancia pide apoyo a la afición para ganar al Bergantiños

Viernes, 16 Enero 2026 20:02

Ángel Rodríguez ha reclamado el apoyo de la afición para ganar el domingo al Bergantiños en un partido en el que el Numancia necesita ganar

El entrenador numantino ha comparecido hoy ante los medios para analizar el partido del próximo domingo ante el Bergantiños (Los Pajaritos, 12.00 horas).

El técnico rojillo ha querido ser positivo “y no queda otro que mirar para delante y pensar en lo importante, que es sacar los tres puntos del partido del domingo”.

Además, Rodríguez ha señalado que “si la afición está del lado del equipo y está cercana a nosotros seremos un montón para ganar a once”; una mentalidad positiva que permitiría de nuevo encontrarnos con la victoria y dar alas “para enganchar una racha positiva”.

En este sentido, el preparador numantino ha recalcado que “si el equipo siente ese respaldo sacará lo mejor de sí mismo”.

En cuanto al Bergantiños, rival de este domingo, Ángel Rodríguez ha destacado que se trata de un equipo que lo está “haciendo muy bien y que cuenta con menos presión que el Numancia para estar arriba, y esa calma hace que los momentos malos los tomen con más naturalidad”. El técnico ha añadido que el cuadro gallego “cuenta con buenos jugadores y un sistema de juego muy buen definido”.

Con este contexto, el entrenador rojillo espera “un partido que requerirá de mucha pausa y con jugadores que lleven mucho fútbol dentro”, si bien la clave la ha situado en que el “Numancia conceda lo menos posible, ya que estamos viendo que el que aprovecha los errores del rival es que acaba ganando los partidos”.

En el capítulo de bajas, Fermín no estará por sanción tras cumplir ciclo de cinco amarillas, pero el resto de jugadores, incluidos los recién llegados Iván, Hans Peralta y Luis Quiñonez sí estarán a disposición del entrenador numantino para este encuentro.