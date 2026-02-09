Nueva Castilla y León presenta candidatura autónomica en Soria

Lunes, 09 Febrero 2026 13:37

Nueve Castilla y León también contará con candidatura en Soria para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Estará encabezada por la ex-concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria, María José Fuentes.

El pasado viernes 6 de febrero se registró la candidatura de NueveCyL ante la Junta Electoral Provincial de Soria.

La lista está encabezada por María José Fuentes Martínez.

Fuentes, es funcionaria de carrera de la Administración del Estado, ocupando plaza en propiedad de Coordinadora Provincial de Educación Vial.

Le acompaña, como número dos, el empresario soriano José Ernesto Alcántara Pérez, que regenta diversos establecimientos de hostelería y peluquería de la capital.

La tercera en la lista es Laura Hernández Pérez, Técnico Superior en imagen y que desempeña labor como docente.

Completan la lista de Nueve, José Antonio Gómez de la Iglesia, María Cruz Llorente Tierno, Francisco Javier Torres Guisado, Susana Jiménez Jiménez y José Carlos Álvarez.

NueveCyL ha resaltado que su candidatura está conformada por personas conocedoras del día a día de Soria, sus dificultades y sus fortalezas, sus necesidades y sus virtudes.

"Porque creemos en Soria y en nuestro potencial como ciudad y como provincia. Desde NueveCyL, tenemos claro cuál es nuestro objetivo: mejorar Soria. Y lo queremos hacer aportando el conocimiento y la visión de la sociedad que cada uno de nosotros tiene", ha señalado la nueva formación.

Desde NueveCyL han resaltado que entienden la política como el vehículo para atraer inversiones, exigir que se cumplan los compromisos adquiridos y mejorar la vida de la gente

"Creemos en la política del hacer, del sumar, no del estar y quedarse. Somos personas que conocemos Soria y sus necesidades, cada uno con su trabajo y ocupaciones y que conocemos lo que ocurre en nuestra ciudad. No somos políticos de despacho y foto", ha reiterado.



