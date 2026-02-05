La Junta abre plazo para alegaciones a declaración BIC del toro jubilo de Medinaceli

Jueves, 05 Febrero 2026 08:45

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha abierto un plazo de un mes de información pública en el expediente abierto para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

El anuncio se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León y se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El periodo de información pública de un mes comenzará a contar a partir de mañana viernes.

Durante este plazo cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente en orden a la declaración que se pretende.

El expediente en cuestión se encuentra disponible para su consulta en la plataforma del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León a través del siguiente enlace: https://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=2043569&tipo=Inmueble&ruta=

La consulta física al expediente se podrá realizar en el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria, C/ Campo n.º 5, previa concertación de cita en el teléfono 975 233 366.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/05/pdf/BOCYL-D-05022026-24-31.pdf

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte inició el 12 de noviembre del año pasado el procedimiento para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial el toro jubilo de Medinaceli.

El Toro Jubilo de Medinaceli es una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI, siendo el único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León.

Esta manifestación del Patrimonio inmaterial constituye un rasgo identitario de la localidad, participando activamente sus vecinos, como comunidad portadora, en su representación anual dentro de la fiesta local de los Cuerpos Santos.

Se trata además de un festejo tradicional singular dentro de los festejos taurinos populares, porque el animal no es sacrificado.

Por su parte, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) presentó en diciembre un recurso de alzada ante el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, contra esta resolución que inicia el procedimiento para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, a la vez que solicitaba que, en la celebración. el animal vivo se sustituya por uno de cartón.

La citada asociación defiende que el Toro Jubilo no tiene encaje en ninguno de esos valores “inmateriales”, contemplados en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, pues “no estamos ante una expresión de la cultura o actividad como el arte y costumbres, en los que únicamente es participante el hombre con su entorno material, como puede ser una procesión, un monumento, una danza, una obra teatral, que no requieren del concurso de la ética”