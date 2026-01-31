El precio de los huevos sigue por las nubes en España

Sábado, 31 Enero 2026 09:04

El precio de los huevos sigue por las nubes en España y el coste de la docena ya roza, y en algunos supermercados supera, los 4 euros. Es el producto básico de la cesta de la compra que más ha subido en 2025.

Los consumidores españoles se enfrentaron en 2025 a un año complicado para sus bolsillos.

Los precios de la cesta de la compra siguieron al alza, aunque en esta ocasión, concentrándose sobre todo en unos pocos productos.

En concreto, fueron los huevos los que registraron la mayor subida interanual, seguidos de la carne de ternera y el café.

Son muchos y variados los motivos que han impulsado estas subidas, pero el resultado es que los precios en niveles máximos reflejan la presión estructural que pesa sobre el sector agroalimentario español.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya denunció en octubre una "nueva y fulminante" subida en el precio de los huevos, que fue la segunda en el año 2025, que elevó el coste de las categorías más económicas en 1 euro respecto a seis meses antes, lo que representó un incremento del 50 por ciento.

Esta subida, que se suma a la tendencia inflacionista iniciada en 2021, supuso un incremento acumulado del 137 por ciento en los huevos más baratos (categoría M) y del 119 por ciento en los de tamaño L.

Los datos proceden del Observatorio de Precios de Supermercados de OCU y de sus estudios anuales de precios, que muestran cómo el precio medio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre.

En el caso de los huevos L, el salto ha sido de 2,33 euros a 3,25 euros.

Esta evolución afecta especialmente a los hogares con menos recursos, que dependen de este alimento básico como fuente asequible de proteínas.

OCU ha identificado dos momentos clave en esta escalada: febrero y octubre de 2025.

En ambos casos, las subidas en origen se trasladaron de forma inmediata y completa al consumidor, sin que las posteriores bajadas se reflejaran en los lineales.

Este fenómeno, conocido como “efecto cohete y pluma”, evidencia una falta de ajuste a la baja por parte de los intermediarios.

La gripe aviar puso patas arriba al sector del huevo durante 2025.

Este producto encabezó la lista de los 199 artículos que mide el INE, con un incremento del 31,3 por ciento respecto a 2024-

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Navarra lideró el aumento del precio de los huevos en diciembre, con un 44,3 por ciento más que hace un año.

Le siguieron Ceuta (40%), La Rioja (39,3%), Castilla-La Mancha (37,5%) y Cantabria (37,4%).

Por el contrario, las subidas más moderadas se registraron en Cataluña (20,9%), Canarias (25,2%) y Baleares (25,3%).