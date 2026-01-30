El PP de Soria presentará el lunes su candidatura a las Cortes regionales

Viernes, 30 Enero 2026 14:05

El Partido Popular de Soria presentará posiblemente el próximo lunes la composición de su candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, que estará encabezada, como ya se sabe por la consejera de Educación, Rocío Lucas.

Su candidatura volverá a estar encabezada por Rocío Lucas, consejera de Educación en la última legislatura en la Junta.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha confirmado que el próximo lunes, previsiblemente, se darán a conocer el resto de componentes de la candidatura, cuyo plazo de presentación en la junta electoral se termina el 8 de febrero.

Los órganos del partido en Soria tendrán que ratificar los nombres que se barajan para esta candidatura que, por primera vez, será “cremallera”, por lo que el segundo candidato tendrá que ser varón.

Serrano ha asegurado que llevan mucho tiempo trabajando una propuesta provincial, para la que ha habido que hablar con mucha gente y tener en cuenta muchas cuestiones.

“Dentro del abanico enorme de posibilidades que el PP tiene a lo largo y ancho de la provincia, hemos hecho un planteamiento que pensamos que es un gran planteamiento para defender esta provincia”, ha recalcado.

Serrano ha subrayado que el PP cree mucho en las posibilidades de abrir su formación a personas que son del partido pero no han tenido cargos significativos.

En las elecciones autónomicas celebradas en febrero de 2022, el PP de Soria concurrió con una candidatura encabezada por Lucas, y secundada por Pedro Antonio Heras, en el segundo puesto, y actual procurador, en su tercera legislatura en las Cortes regionales, tras la renuncia al acta de procuradora de la consejera, al conseguir sólo un procurador de cinco el PP, tras la irrupción de Soria ¡Ya! que consiguió tres.

La candidatura del PP de Soria, en 2022, se completó con Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos de Jalón; Elia Jiménez, alcaldesa de Ólvega, y Juan Ramón Soria, alcalde de Vinuesa.

Como suplentes se contó con Cristina Rubio, alcaldesa de Duruelo de la Sierra, Mónica Machin, concejal del PP en Almazán, y Javier Jiménez Santamaría, entonces militante del PP en Soria.

El presidente del PP de Soria ha reconocido el efecto arrastre en el voto que puede tener que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, encabece la candidatura socialista en Soria, pero ha pedido a los electores que mediten su voto y vean los ejemplos de gestión de unos y de otros.

"A mí hablar de que vamos a dejar una provincia que no la va a conocer ni la madre que la parió, pero es que hay que saber si es positivo o negativo porque a ustedes yo les invito simplemente a que suban por la calle Caballeros todos los días. Si ese es el ejemplo de lo que nos van a dejar en Castilla y León es verdad que esa calle es un caos absoluto”, ha censurado Serrano, en alusión a las declaraciones del candidato socialista.

El presidente del PP de Soria ha subrayado que Lucas ha sido esta legislatura en sus responsabilidades como consejera de Educación un ejemplo de gestión, de trabajo y de lucha, que refleja también la forma de ser del PP, lejos del ruido y de las grandes manifestaciones y centrados en facilitar la vida a los vecinos.

Lucas, que ha agradecido al presidente de la Junta y candidato a la presidencia en los comicios de marzo su confianza para encabezar la candidatura y al propio presidente del PP soriano, ha subrayado que es un orgullo y honor poder volver a representar a los sorianos en el proyecto del PP, sólido y con rumbo.

“Lo que pretendemos desde todas las actuaciones es que nuestra provincia y nuestra comunidad se posicione entre los tres primeros puestos como comunidad autónoma para vivir. Queremos que nuestra provincia siga siendo un referente en aspectos tan vitales como es la educación”, ha resaltado.