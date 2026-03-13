Exigen al Gobierno aprobación urgente de ""Escudo Autónomo" frente a crisis de carburantes

Viernes, 13 Marzo 2026 15:32

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha exigido al Gobierno la aprobación urgente en el próximo Consejo de Ministros del paquete de medidas recogidas en el denominado “Escudo Autónomo”, un plan diseñado para proteger al colectivo frente al fuerte impacto del encarecimiento de los costes energéticos, las materias primas y la inflación.

Desde UPTA han recordado en un comunicado que es imprescindible que estas medidas se traduzcan ahora en decisiones concretas e inmediatas para apoyar al colectivo autónomo.



La organización ha advertido de que la situación económica está poniendo contra las cuerdas a miles de pequeños negocios y actividades económicas en todo el país.

El incremento de los costes de combustible, electricidad, suministros y materias primas está reduciendo drásticamente los márgenes de miles de trabajadores por cuenta propia, una situación que se complica con cada día que pasa sin que se activen medidas específicas de apoyo al colectivo autónomo.



El plan Escudo Autónomo planteado por UPTA tiene como objetivo mitigar el impacto del encarecimiento de combustibles, electricidad, materias primas y costes logísticos, proteger la liquidez de los autónomos y evitar cierres de negocios y destrucción de empleo.

Entre las principales medidas que recoge el plan destacan las siguientes:

Bonificación directa en combustibles para actividades profesionales, con ayudas de entre 0,20 y 0,30 euros por litro para reducir los costes operativos.

Descuentos en electricidad y energía, con reducción del IVA al 5% para los suministros de los autónomos y medidas de compensación si el mercado eléctrico supera niveles críticos.

Compensaciones frente a la inflación, incluyendo cheques trimestrales para autónomos con menor facturación y deducciones extraordinarias en gastos afectados por el incremento de precios.

Medidas fiscales de alivio inmediato, como aplazamientos automáticos de IVA e IRPF sin intereses, reducción de pagos fraccionados y rebajas en el sistema de módulos.

Líneas extraordinarias de liquidez a través del ICO para evitar tensiones de tesorería y prevenir situaciones de insolvencia en pequeños negocios.

Activación del cese de actividad extraordinario y mecanismos de ERTE para autónomos con trabajadores, con el objetivo de proteger ingresos y mantener el empleo en momentos de crisis.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido que “los autónomos están soportando una presión económica insostenible. Los costes siguen aumentando mientras los ingresos se reducen. No podemos permitir que miles de pequeños negocios desaparezcan por falta de apoyo. El Gobierno tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con el trabajo autónomo. No puede quedar por el camino ninguna persona trabajadora por cuenta propia ni por cuenta ajena”.