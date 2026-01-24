Carmen Hernández Saldaña, premio Periodistas de Soria-Monreal 2026

Sábado, 24 Enero 2026 16:22

La periodista Carmen Hernández Saldaña recibirá este año el Premio Periodistas de Soria-Monreal por su labor ligada a la práctica del periodismo, implicación con la provincia y publicación de temas sorianos.

Nacida en Logroño en 1956 y residente en Madrid durante años, Carmen comenzó la profesión periodística en Soria, tras la apertura de Antena 3 Radio y como colaboradora en Soria Semanal.

Posteriormente, comenzó su andadura en Radio Nacional en Zaragoza y trabajó en la Radio Pública, hasta su jubilación, en Burgos, Valladolid y Madrid.

Durante los años 2000 a 2003 fue corresponsal de RNE en Jerusalén, y de 2003 a 2007 realizó esta labor informativa desde Moscú, dos escenarios en los que en la actualidad se está dilucidando el futuro de territorios asediados por la guerra.

Sobrina de Jesús Hernández de la Iglesia, uno de los creadores de las populares ‘Sanjuaneras’, Carmen siempre ha estado vinculada a Soria.

En 2023 publica ‘Sorianas en la historia’, un recorrido por la trayectoria de féminas a las que la historia no ha reconocido lo suficiente en sus distintas vertientes. El libro ha sido presentado en distintos centros de varias ciudades.

Colaboradora en medios de comunicación de la provincia, como ‘El Día de Soria’ y ‘Onda Cero Soria’, Carmen sigue comprometida con la profesión que ha desempeñado durante años, y alza su voz a través de sus intervenciones en medios y redes sociales contra las injusticias y abusos de poder que siguen sufriendo muchas personas y colectivos en el mundo.

La entrega del Premio Periodistas de Soria Monreal 2026 se llevará a cabo durante las próximas semanas en fecha aún por determinar en una gala organizada por la Asociación de Profesionales de la Información de Soria (APIS) y patrocinada por Caja Rural de Soria con el apoyo de Joyería Monreal.

Desde APIS han felicitado a todos los periodistas en el día del patrón, San Francisco de Sales, subrayando la importancia del ejercicio del periodismo, y se ha sumado a la exigencia, expresada por la FAPE, de una información veraz ante los continuos bulos que se difunden a través de redes sociales sobre distintos sucesos.

Desde APIS han mostrado además sus condolencias a las familias de las víctimas de los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en Andalucía y Cataluña.