La sociedad civil se manifiesta en Cádiz en defensa de la Constitución

Sábado, 31 Enero 2026 15:07

Treinta y tres asociaciones de la sociedad civil de toda España, bajo el paraguas de “De español a español por la Constitución”y con la adhesión de Sociedad Civil Española -SCE- (compuesta por 130 asociaciones de la sociedad civil de toda España) han celebrado en la plaza de España bajo el monumento a la Constitución de Cádiz.





Este comienzo del año en enero y en Cádiz ha supuestos, según los convocantes, el clamor del pueblo español que va a manifestarse durante un año y hasta la convocatoria de elecciones generales ante una situación que han calificado de insostenible en España provocada por el presidente del Gobierno que ataca a diario la independencia judicial, el Estado de Derecho, la libertad de expresión y a medios y a la democracia.



En dicha concentración ha intervenido Amalio de Marichalar, haciendo ver todo lo anterior y habiendo comenzado sus palabras con un recuerdo en oración por tantos muertos en las tragedias ferroviarias de Adamuz, en Córdoba, y Barcelona y sus familias, en permanente dolor, al que se unen todos los españoles, y el pueblo de Cádiz y del resto de España allí presente.

Ha dado la palabra primeramente a la asociación “Mi Corazón por Bandera”, surgida con motivo del asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate, asistiendo su presidenta Isandra Fernández y nueve miembros más, tomando la palabra su portavoz nacional Mónica Mogica, que afirmó que estaban allí por responsabilidad porque creen en la democracia, la libertad y el respeto de la ley, y uniéndose a las reivindicaciones legítimas de la sociedad civil porque son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad las que salvaguardan los valores de la democracia y la libertad de los ciudadanos pero están siendo atacados, se les retira los medios y debilita y por tanto gritamos: basta de manipulación y riesgo de nuestra convivencia. Así no se puede defender la democracia.



A continuación, Marichalar ha dirigido unas palabras a todos los asistentes, el pueblo de Cádiz y del resto de España, allí presente, al pie del monumento a la Constitución, proclamando antes de nada la concordia, el abrazo y la paz que nos dimos todos los españoles hace ya 50 años y que supone el vivo recuerdo del espíritu de la Constitución de Cádiz, cuna del constitucionalismo español e hispanoamericano.





Ha proclamado también la defensa a ultranza de la Constitución en espíritu y letra, lo que significa la separación de poderes, la independencia judicial, el Estado de Derecho y la democracia, y refiriéndose a que la nación española nos acoge por igual a todos siendo iguales ante la ley e independientemente del lugar de nacimiento y cualquier otra condición.



Marichalar se ha referido, asimismo, a la lucha que está encabezando la sociedad civil de toda España habiendo convocado hasta 12 manifestaciones en los últimos cinco años en Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos, Santander, repitiendo en varias ocasiones en Madrid, Barcelona y Sevilla, además de dos años y tres meses de manifestacion ininterrumpida en Madrid a diario, y hoy, comenzando el año 2026, en Cádiz.

En virtud de todo, ello ha denunciado firmemente que el presidente del Gobierno en su comparecencia anual ha forzado, ante los medios nacionales e internacionales, al Tribunal de Justicia Europeo -TJUE- e incluso anticipando lo que debe ser el fallo sobre la amnistía apelando a rigurosos informes europeos, que le dan la razón, y que simplemente “no es verdad en absoluto” ya que por ejemplo el informe de la Comisión Europea dice que la amnistía es una “Autoamnistía” a cambio de un pago político de 7 votos para obtener la silla presidencial, o el de la Comisión de Venecia que destaca el ataque a fundamentos esenciales del “rule of law”.



Este forzamiento del TJUE no tiene precedentes en un primer ministro europeo que respete los supremos valores y principios del “rule of law” europeo.

Todo ello se presentó en una carta de Sociedad Civil Española a los medios de comunicación hace dos días con el anuncio de la carta escrita desde Sociedad Civil Española al Comisario de Justicia europeo, McGrath, instándole a denunciar esta situación delictiva y en Cádiz, 2 días después, esta misma denuncia se ha proclamado desde la ciudadanía española, el pueblo español, en grito unánime, por encima de ideologías y cualquier otra circunstancia, al pie del monumento a la Constitución de Cádiz.



Asimismo, ha denunciado el constante ataque del presidente del gobierno a la independencia judicial en España y en Europa, ha denunciado las constantes mentiras en las tragedias que venimos sufriendo, engañando dolosamente, y sin ética ninguna.

Ha denunciado la lacerante corrupción que rebosa en su familia, Gobierno y partido, ha denunciado los espurios y criminales acuerdos con un prófugo de la justicia y con filoterroristas para poder gobernar en prorroga diaria, y en suma miles de hechos de corrupción política, económica y social, y muy en particular por trabajar para la división de los españoles, algo perverso y criminal.



Ha recordado tambiénMarichalar, la complicidad con el régimen narcocomunista de Venezuela del presidente del Gobierno junto a Zapatero, con la obligación que tenemos desde la cuna del Constitucionalismo Hispanoamericano de defender la democracia en las naciones hermanas, y ha animado vivamente a todos los presentes a despertar de la hipnosis a la que nos quiere someter el gobierno y ha pedido muy especialmente a los partidos de la oposición que defienden la Constitución y la democracia, y que unan sus esfuerzos sin excusa alguna, por el exclusivo bien de España ante la situación límite que vivimos. Ha apelado también a los presidentes de las instituciones europeas para que se pronuncien públicamente de manera inmediata reivindicando elecciones generales libres y seguras y que denuncien públicamente al presidente del gobierno por plena corrupción y continuo ataque frontal al Estado de Derecho, de lo que son ya plenamente conocedores, pues todo ello está siendo dado a conocer públicamente por los medios de comunicación más importantes del mundo.



Al final de sus palabras, Ana Pedrosa, de la asociación Movimiento Resistencia Ferraz e integrante de las asociaciones convocantes, ha leído “la Declaración de Cádiz” que recoge el clamor del pueblo español, reunido en Cádiz, en defensa del perdón, la paz, la concordia, que nos dimos los ciudadanos españoles hace ya 50 años, así como de la defensa a ultranza de la independencia judicial, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia, e inspirados y comprometidos a ello al pie del monumento a la Constitución de Cádiz.





