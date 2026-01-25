El servicio 017 recibe más de 138.000 consultas sobre ciberseguridad en 2025

Domingo, 25 Enero 2026 17:11

Durante todo el año 2025 y hasta el 20 de diciembre pasado, el servicio 017 ‘Tu ayuda en Ciberseguridad’, que gestiona el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función pública, ha recibido 138.003 consultas, un 40 por ciento más que en 2024, cuando recibió 98.546 consultas.

El incremento de las consultas se ha producido después de la puesta en marcha de una campaña de publicidad que ha tenido como lema, “si algo te preocupa, el 017 se ocupa”, y que ha servido para mejorar la visibilidad del servicio.

Casi la mitad de las consultas (49 %) realizadas a lo largo del año son preventivas e informativas.

El 51 % restante son consultas reactivas, cuando los particulares o las empresas buscan información sobre cómo proceder frente a un problema.

La mayor parte (89%) provienen de ciudadanos particulares, quienes han preguntado mayoritariamente por temas relacionados con compras fraudulentas; vishing, un tipo de estafa telefónica en la que se suplanta la identidad de una empresa o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima; y smishing, una estafa que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente en el que simula ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico.

También se han incrementado las llamadas realizadas por menores o su entorno.

En 2025 constituyen el 4% de las consultas, 5521 frente a las 2.999 que hubo en 2024.

Estas consultas han versado principalmente en torno a la privacidad y reputación on line, sobre prácticas de sextorsión y cuestiones relacionadas con la suplantación de identidad.

En cuanto a las empresas, cuyas consultas representan el 7% del total, han preguntado sobre todo por la suplantación de identidad, así como el phising (envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima como una red social, banco, institución pública, etc. con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo) y el fraude CEO, una estafa donde los atacantes se hacen pasar por un alto directivo para engañar a empleados y lograr que realicen transferencias urgentes de dinero.