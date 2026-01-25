Defensa unifica y simplifica las pruebas físicas en las Fuerzas Armadas

Domingo, 25 Enero 2026 16:58

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden ministerial que establece un sistema unificado de pruebas físicas para el ingreso y progreso en los centros docentes militares de formación, la cual se mantendrá para todas las evaluaciones periódicas del personal militar a lo largo de toda la vida profesional.

El nuevo modelo, publicado en el BOE el pasado 21 de enero, simplifica las pruebas físicas, que pasan de doce a cinco, y que se aplicarán en las diferentes convocatorias del año 2026.

Con carácter común son:

Flexo-extensiones de brazos, para medir la fuerza-resistencia del tren superior.

Plancha isométrica, para medir la resistencia de la musculatura abdominal.

Carrera de 2.000 metros, para medir la capacidad cardio-respiratoria.

Circuito de agilidad-velocidad, para medir los cambios rápidos de dirección y ritmo.

Además, en la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales se mantiene una prueba específica de soltura acuática (nadar 50 metros), para evaluar el desplazamiento autónomo en el agua.

La orden fija un estándar común para la evaluación periódica de todo el personal militar y habilita a los jefes de Estado Mayor para elevar los mínimos exigidos o añadir pruebas complementarias en determinadas unidades con cometidos específicos.