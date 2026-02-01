Más de 338.000 personas de nacionalidad ucraniana tienen autorizada residencia en España

Domingo, 01 Febrero 2026 08:29

Un total de 338.576 personas procedentes de Ucrania presentaban documentación de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2025, lo que supone una variación anual del 8,1 por ciento, con 25.495 personas más respecto a diciembre de 2024.

Así se desprende de la última estadística que acaba de publicar el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, que da seguimiento a las variaciones del colectivo conformado por las personas de nacionalidad ucraniana con documentación de residencia en nuestro país.

Si bien es cierto que durante el primer semestre de 2022, tras la invasión de Rusia y el éxodo motivado por la guerra, el Observatorio constata un incremento de más de 122.800 personas con documentación de residencia en vigor en España, el número de estas autorizaciones ha evolucionado en los últimos años con subidas moderadas.

Así, en diciembre de 2023 vimos un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior, al finalizar 2024 el OPI reflejaba un aumento del 10,4% y a 31 de diciembre de 2025 el incremento anual se sitúa en el 8,1% respecto a la misma fecha de 2024.

Si atendemos al motivo de concesión de la autorización de residencia y trabajo, la mayoría responden a la protección temporal, el 73% (248.687 personas).

Por otro lado, aquellos nacionales de Ucrania que poseen una autorización de residencia de larga duración representan el 20% con 67.630 personas.

En cuanto al tipo de autorización más frecuente, éste sería el de la prórroga. Así, el 61% de las personas ucranianas con autorización de residencia en vigor en España a 31 de diciembre del pasado año presentaban una autorización de este tipo, frente al 16% de carácter inicial.

Perfil sociodemográfico

El Observatorio Permanente de la Inmigración recoge en este informe que, del total de personas nacionales de Ucrania con documentación de residencia a 31 de diciembre de 2025, el 58% eran mujeres (197.398) y el 42% hombres (141.178).

Entre los menores de 16 años, el reparto por sexos es bastante equilibrado; sin embargo, entre la población en edad de trabajar predominan las mujeres, especialmente en las franjas de 35 a 44 años, donde casi duplican al número de hombres. Esto se debe en gran parte, según explica el OPI, “al predominio de mujeres entre la población ucraniana adulta llegada desde el inicio de la guerra, aunque el colectivo ucraniano asentado en España antes del inicio de la guerra ya estaba algo feminizado en las edades laborales”.

Respecto a las provincias de residencia de las personas nacionales de Ucrania con autorización en vigor a 31 de diciembre del pasado año, el 43% se concentró en las provincias de Alicante, Madrid y Barcelona.

El Observatorio también señala que Teruel, Asturias y Santa Cruz de Tenerife fueron las provincias con mayor incremento anual, 34%, 19% y 16%, respectivamente.

Actividad en el mercado laboral

El Observatorio destaca en este informe un incremento del 26,4% respecto a la afiliación a la Seguridad Social de personas ucranianas de 16 y más años titulares de una autorización por protección temporal a 31 de diciembre de 2025 con respecto a la misma fecha de 2024.

Si analizamos los sectores de ocupación, el mayor número se encuentra en las actividades de ‘Construcción’ (6.052), ‘Hostelería’ (5.663), ‘Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas’ (4.048) e ‘Información y comunicaciones’ (3.733).

El OPI puntualiza que esta distribución de actividades difiere de los sectores económicos que empleaban a este colectivo antes del conflicto, a fecha de 31 de diciembre de 2021. En ese momento, la sección mayoritaria era la de las actividades de cuidados y servicio doméstico.

Por último, respecto al tipo de contrato, predomina el ‘indefinido a tiempo completo’, con 14.066 puestos (39%).