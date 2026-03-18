LALIGA supera los 17 millones de espectadores en la temporada 2024-25

Miércoles, 18 Marzo 2026 14:21

LALIGA ha presentado el Informe económico-financiero del fútbol profesional español correspondiente a la temporada 2024/2025, que refleja un nuevo ciclo de crecimiento sostenido, marcado por máximos históricos en ingresos, asistencia a estadios e inversión, así como por la consolidación de un modelo de solvencia financiera referente a nivel internacional.

La cifra total de ingresos normalizados se situó en 5.464 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,1 por ciento respecto a la temporada anterior.

La competición alcanza así nuevo récord de ingresos totales normalizados, impulsado principalmente por la fortaleza del negocio comercial y la recuperación plena de la actividad en la mayoría de los estadios.

En este contexto, los ingresos comerciales superan por tercer año consecutivo los mil millones de euros, alcanzando cifras históricas y habiendo superado en esta temporada los 1.500 millones, gracias a la expansión internacional y nuevas estrategias de monetización, con perspectivas positivas de crecimiento de cara a la temporada 2025/2026 impulsadas por la madurez de esta expansión comercial y la tendencia ascendente de la asistencia a los estadios

Uno de los principales hitos de la temporada ha sido el récord de asistencia a los estadios, superando por primera vez los 17 millones de espectadores.

Este crecimiento se produce en paralelo a una mejora de las tasas de ocupación, con un 84,5 por ciento en LALIGA EA SPORTS y un 68,5 por ciento en LALIGA HYPERMOTION.

La inversión se mantiene como uno de los pilares estratégicos del crecimiento.

Los clubes de LALIGA se encuentran en un momento histórico de intensidad inversora, especialmente en infraestructuras y modernización de estadios, elevándose un 12 por ciento respecto de la temporada anterior.

Este esfuerzo permitirá reforzar la capacidad de generación de ingresos a medio y largo plazo.

En términos de eficiencia operativa, los clubes continúan avanzando hacia un modelo sostenible, con costes de plantilla controlados y alineados con los estándares UEFA, situándose por debajo del 70 por ciento.

Asimismo, el sistema de Control Económico sigue consolidándose como una ventaja competitiva clave, garantizando estabilidad, seguridad jurídica y crecimiento.

Desde el punto de vista financiero, LALIGA mantiene una posición sólida de solvencia y capitalización, con un elevado patrimonio neto y una estructura de financiación cada vez más diversificada y eficiente. El desarrollo de proyectos de financiación a largo plazo vinculados a infraestructuras refuerza la sostenibilidad del modelo.

Además, el modelo deportivo continúa diferenciándose por su apuesta por el talento, con el mayor valor de mercado de canteranos entre las cinco grandes ligas europeas y el mayor porcentaje de participación de canteranos entre dichas ligas, reflejo de una estrategia centrada en la formación y retención de jugadores.

De cara a la temporada 2025/2026, las previsiones apuntan a un nuevo crecimiento de ingresos y mejora de márgenes operativos, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico (break-even) en el marco del Control Económico.

Con estos resultados, LALIGA reafirma su posición como una de las competiciones más sólidas y dinámicas del fútbol mundial, combinando crecimiento económico, sostenibilidad financiera e innovación en su modelo de gestión, en línea con la tendencia ya consolidada en temporadas anteriores.

Acerca de LALIGA

LALIGA es el ecosistema de fútbol más grande del mundo.

Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD de fútbol de LALIGA EA SPORTS y los 22 de LALIGA HYPERMOTION, responsable de la organización de las competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional.

Tiene más de 258 millones de seguidores en redes sociales a nivel global, en 16 plataformas y 20 idiomas diferentes.

Con sede en Madrid (España), cuenta con la red internacional más amplia de todas las propiedades deportivas, con la que está presente en 35 países a través de 8 oficinas.