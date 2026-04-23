El golfista Daniel Berná, tras los pasos del 2023

Jueves, 23 Abril 2026 20:20

Sin apenas tiempo para poder saborear el título conseguido el martes en el Campeonato de Profesionales Match Play del circuito de Madrid, Daniel Berná ya tiene en mente la siguiente cita, el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe, en un camino que recuerda en cierto modo el que ya recorrió hace tres años, en 2023, cuando los conquistó ambos. Ahora ya tiene la mitad del trayecto hecho.

Comenzando por el Campeonato de Profesionales Match Play del circuito de Madrid, Daniel Berná conquistó el martes el título por segunda vez, en ambos casos en el mismo escenario, el Centro Nacional de Golf.

El jugador del Club de Golf Soria valoraba muy positivamente su actuación en el torneo:

“He jugado muy bien en líneas generales, los cuatro partidos han sido redondos”, admitía Berná, que señalaba varias claves en su juego: “De tee a green, he estado correcto con el drive, aunque no ha sido mi mejor semana, pero es un campo entre comillas sencillo desde el tee; le he pegado muy bien a los hierros, que es en lo que, al final, se ha basado la victoria en todos los partidos, por lo tanto no había opción a cometer errores; también obligaba a mis rivales a estresarse un poco más, por así decirlo, a arriesgar un poco más para intentar ganarme hoyos, ya que yo no iba a regalar ninguno; y el putt ha funcionado”, precisaba.

Ya instalado de nuevo en Soria, Daniel Berná se centrará ahora en descansar y en preparar a conciencia el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe, que se disputará en tres días, del lunes a miércoles, en el Club de Golf La Dehesa, en Villanueva de la Cañada.

Y como en el caso anterior, se da la circunstancia de que Berná ya conquistó este título hace tres años, en aquella ocasión en el Real Club de Golf Lomas-Bosque, en Villaviciosa de Odón.

Lo logró, además, frente al que es su actual compañero de dobles, Antonio Hortal, en el segundo hoyo de desempate.

Hay que destacar que en esta cita, la segunda del Tumi Spain Golf Tour –la primera individual del circuito de la PGA española tras el Campeonato de España PGA de Dobles– también participará el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.