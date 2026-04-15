Un pueblo soriano de 14 habitantes acoge prueba del Campeonato de Castilla y León de Rallyes

Miércoles, 15 Abril 2026 09:08

Cigudosa y Castilruiz se convertirán este domingo 19 de abril en el escenario de una prueba puntuable del Campeonato de Castilla y León de Rallyes de Asfalto.

Cigudosa, con apenas 14 habitantes censados, destaca como uno de los núcleos más llamativos del recorrido por su singular tamaño.

La escudería Bnno Racing, con sede en Soria, organiza el Rallysprint Cigudosa-Castilruiz con el objetivo de llevar el deporte del motor hasta los rincones más singulares de la provincia.

Con motivo de la prueba, el tramo permanecerá cerrado al tráfico a partir de las 8:00 horas, realizándose el acceso a Cigudosa exclusivamente por San Felices.

El tramo cronometrado transcurre por la carretera que une Cigudosa y Castilruiz, una vía que atraviesa el paisaje de las Tierras Altas sorianas y que el próximo domingo se transformará en escenario de competición.

Veinte equipos disputarán cuatro mangas cronometradas a lo largo de la jornada.

La prueba supone una oportunidad única para que los vecinos de la comarca puedan disfrutar de un rally de competición en su entorno más cercano, sin necesidad de desplazarse a grandes circuitos. La entrada es libre y gratuita para todo el público.

Pilotos locales y un debut soriano

Entre los veinte equipos participantes destacan seis con origen local, lo que convierte la prueba en una ocasión especial para el rally soriano.

Uno de ellos, además, debuta este fin de semana en competición, afrontando su primer rallysprint en casa, ante su gente y en carreteras que conoce bien.

La parrilla incluye vehículos de distintas categorías y épocas, desde clásicos reconocibles hasta los modelos más modernos de competición.

Programa de la jornada — domingo 19 de abril

Hora Actividad Lugar 09:00 h Concentración de vehículos y verificaciones Cigudosa 10:00 h 1ª Manga Cronometrada TC-1 Cigudosa › Castilruiz A continuación 2ª Manga Cronometrada TC-2 Castilruiz › Cigudosa A continuación 3ª Manga Cronometrada TC-3 Cigudosa › Castilruiz A continuación 4ª Manga Cronometrada TC-4 Castilruiz › Cigudosa Al finalizar Entrega de premios y cierre Plaza Mayor, Cigudosa

Sobre la escudería Bnno Racing

Bnno Racing es una escudería con base en Soria comprometida con la promoción del automovilismo deportivo en la provincia.

La organización del Rallysprint Cigudosa-Castilruiz responde a su voluntad de acercar el motor a los municipios más pequeños de Soria, poniendo en valor su entorno y dinamizando la vida de sus comunidades.