Primeros líderes del Circuito provincial de Bádminton

Miércoles, 15 Abril 2026 08:49

La Delegación Soriana de Bádminton ha iniciado el pasado domingo una nueva edición del Circuito Provincial de bádminton con la disputa de la primera de las tres pruebas que lo componen.

Los jugadores se dividen en tres categorías, absoluta, sub19 y sub15, pudiendo disputar tanto la modalidad de individual como la de dobles.

Entre los absolutos, la competición arrancaba con la baja por lesión del vigente campeón, Jorge Peñaranda.

Con esta ausencia, accedían a la final de individual Victor Ortega y Santiago Martínez imponiéndose el primero por dos juegos a cero.

La final de los dobles de esta misma categoría deparó el encuentro más emocionante de la jornada en un partido en el que Beatriz Hernández y Victor Ortega vencían por dos sets a uno a David Hernansanz y Sergio Latorre. Ambas parejas tuvieron opciones de lograr el triunfo finalizando el encuentro con un marcador de 24 a 22 en el juego definitivo.

Los vencedores de la categoría sub19 estuvieron más repartidos imponiéndose María González en el cuadro individual y la dupla formada por Álvaro Gómez y Daniel Marín en el cuadro de dobles. Daniel concluiría segundo en los individuales, así como David Bravo y Abel Izquierdo en los dobles.

Adrián Alonso comenzó esta edición al igual que la anterior en la categoría sub15, venciendo tanto los individuales como los dobles junto a Yaiza Castro. Nadia Valero y el dobles de Adrián Rosa y Candela Sanchez arrancan el 2026 con un segundo puesto.

La segunda manga se celebrará a comienzo del mes de septiembre tras el descanso competitivo de los meses estivales.