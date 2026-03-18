El rally de tierra regresa a Soria 39 años después

Miércoles, 18 Marzo 2026 12:44

La escudería soriana BnnoRacing recupera este año una prueba histórica disputando un nuevo rally de tierra en Almajano.

Era el 3 de abril de 1987 cuando Soria acogía por última vez una prueba puntuable del Campeonato de España de Rally de Tierra RACE.

Aficionados llegados de toda España se daban cita en la provincia para disfrutar de aquella jornada sin imaginar que sería la última durante casi cuatro décadas

39 años después, el rally de tierra regresa a Soria.

Lo hace de la mano de la escudería local BnnoRacing, que tras dos temporadas organizando rallysprint da el salto al formato rally de tierra, con el objetivo de convertir la prueba en un referente tal y como lo fue en su día.

La nueva prueba, prevista para los días 28 y 29 de marzo, se disputará íntegramente en el término municipal de Almajano, con cinco pasadas a los tramos y un total de 41 kilómetros cronometrados que pondrán a prueba a los pilotos participantes en un recorrido rápido y técnico por los caminos sorianos.

Los participantes se medirán en una jornada exigente donde cada décima contará, corriendo por caminos que combinan velocidad en los tramos rapidos con la precisión que exige el terreno soriano.

La prueba será puntuable para el Campeonato de Castilla y León y para la Copa RAC Vasco Navarro de Rallyes de Tierra, lo que garantiza la presencia de pilotos de alto nivel procedentes de toda la región y del norte de España.

Según ha resaltado Carlos García, presidente de la escudería BnnoRacing, “para muchos de los aficionados sorianos que no pudimos vivir aquellos rallys nacionales, poder organizar algo así es un sueño. Hemos escuchado muchas historias de aquellas pruebas y ahora, por fin, podemos vivirlas.”

“Soria tiene y ha tenido mucha presencia en el mundo del rally. Pilotos como Carlos Sainz empezaron corriendo el Rally de Verano de Soria, y actualmente el campeón de rally de tierra en la categoría de históricos es precisamente soriano", ha reiterado.