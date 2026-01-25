El PSOE pone en valor, con exposición, el legado de su fundador Pablo Iglesias Posse

Domingo, 25 Enero 2026 09:32

PSOE de Soria ha inaugurado la exposición “Pablo Iglesias. Vigencias”, que conmemora el centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, y una de las figuras clave en la construcción del movimiento obrero, la democracia y el Estado social en España.

La exposición, llega a Soria, al Centro Cultural Palacio de la Audiencia, como primera sede en Castilla y León dentro de un recorrido itinerante por distintas capitales de la Comunidad.

Su objetivo es acercar a la ciudadanía el pensamiento y el legado de Pablo Iglesias desde una perspectiva contemporánea, poniendo en valor la plena vigencia de sus ideas en la sociedad actual.

Lejos de ser una biografía convencional, la exposición ofrece un recorrido moderno, visual y participativo, combinando diseño gráfico, recursos audiovisuales y herramientas tecnológicas para hacer comprensibles y atractivas las ideas de Pablo Iglesias a todas las generaciones, con especial atención al público joven.

La muestra se articula en torno a cuatro grandes ámbitos:

Igualdad, como base de una sociedad justa y equitativa.

Educación y cultura, entendidas como herramientas de emancipación y conciencia crítica.

Derechos de los trabajadores y ciudadanía, como pilares del Estado del bienestar.

Futuro y modernización, orientados a una España y una Europa democráticas, solidarias y con plena participación ciudadana.

Desde el PSOE de Soria se ha subrayado en un comunicado que “Pablo Iglesias. Vigencias” es una invitación a la ciudadanía a reflexionar sobre más de cien años de lucha por la democracia, los derechos laborales y la igualdad, y a reconocer que los valores de justicia social, libertad y solidaridad siguen siendo hoy más necesarios que nunca

Durante la inauguración, el secretario general de UGT Soria, Juanma Peña, ha destacado que Pablo Iglesias “es una figura que hoy está más de actualidad que nunca”, subrayando que, aunque el paso del tiempo haya amarilleado las páginas de sus obras, “lo que nunca ha amarilleado es su pensamiento”. Peña ha recordado su lucha por la jornada laboral de ocho horas, el fin del trabajo infantil y la defensa de los derechos de la clase trabajadora, afirmando que gracias a personas comprometidas como él “hoy podemos gozar del régimen de derechos y del Estado social del que disfrutamos”.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha subrayado la vigencia política, social y territorial del pensamiento de Pablo Iglesias, destacando su papel como impulsor de la organización obrera, la lucha sindical y la igualdad de oportunidades.