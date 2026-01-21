Miércoles, 21 Enero 2026
Buscar
Cubierto con probabilidad de lluvia
2.9 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

"Manifestación blanca" del sector primario, en Soria, el 29 de enero

ASAJA, Upa y Coag han dejado hoy claro que a la manifestación convocada para el próximo 29 de enero en Soria está invitado todo el sector, por encima de logos. 

Las organizaciones convocantes de la manifestación que se celebrará en Soria capital el próximo día 29 de enero, con el fin de que todos los agricultores, ganaderos y simpatizantes, independientemente de su adscripción, puedan asistir con plena libertad, han decidido que el formato sea una "manifestación blanca", renunciando a cualquier protagonismo en esa cita, en la que estará prohibida la exhibición de logotipos o menciones a cualquier asociación u organización agraria.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 95974

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia