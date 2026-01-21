"Manifestación blanca" del sector primario, en Soria, el 29 de enero

Miércoles, 21 Enero 2026 14:18

ASAJA, Upa y Coag han dejado hoy claro que a la manifestación convocada para el próximo 29 de enero en Soria está invitado todo el sector, por encima de logos.

Las organizaciones convocantes de la manifestación que se celebrará en Soria capital el próximo día 29 de enero, con el fin de que todos los agricultores, ganaderos y simpatizantes, independientemente de su adscripción, puedan asistir con plena libertad, han decidido que el formato sea una "manifestación blanca", renunciando a cualquier protagonismo en esa cita, en la que estará prohibida la exhibición de logotipos o menciones a cualquier asociación u organización agraria.