El CREDEF convenia con la UVa prácticas académicas y trabajos fin de grado

Viernes, 23 Enero 2026 14:25

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy publica el convenio suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Universidad de Valladolid (UVa) para la realización de prácticas académicas y trabajos fin de grado en el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (CREDEF), ubicado en Soria.

El acuerdo fue firmado el 12 de enero de 2026 y tiene una vigencia inicial de cuatro años.

El CREDEF es un centro del IMSERSO especializado en la atención sociosanitaria, la rehabilitación integral y la promoción de la autonomía personal de personas en situación de dependencia, con un enfoque multidisciplinar y de ámbito estatal.

A través de este convenio, el centro refuerza su papel como espacio de formación práctica, innovación e investigación aplicada en el ámbito social y sanitario.

El acuerdo establece el marco para que estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de la Universidad de Valladolid puedan realizar prácticas académicas vinculadas a asignaturas concretas y desarrollar trabajos fin de grado en el CREDEF, siempre bajo la tutela conjunta de profesorado universitario y profesionales del centro. La Universidad asume la selección del alumnado, la designación de tutores académicos y la cobertura de los seguros obligatorios, mientras que el CREDEF facilita los medios, el acompañamiento profesional y la supervisión de la actividad formativa.

Inicio inmediato de la colaboración con Ciencias del Deporte

Más allá del marco general del convenio, la colaboración tendrá una aplicación inmediata a partir del mes de febrero con la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Valladolid, ubicada en el Campus de Soria. Está previsto que alumnado de las asignaturas de Deporte Adaptado y Ocio realice prácticas académicas en el CREDEF. Así participará en actividades diseñadas junto al equipo profesional del centro y orientadas a las personas usuarias.

Además, uno de los estudiantes desarrollará su Trabajo Fin de Grado en colaboración directa con el CREDEF, lo que permitirá aplicar conocimientos universitarios a un entorno real de atención sociosanitaria y generar resultados con utilidad práctica para el propio centro.

Esta línea de trabajo refuerza la conexión entre la formación universitaria y los servicios públicos, favorece la transferencia de conocimiento y contribuye a mejorar la calidad de la atención y la innovación en la intervención con personas en situación de dependencia.

El convenio contempla también la creación de una comisión mixta de seguimiento entre el IMSERSO y la Universidad de Valladolid, encargada de evaluar el desarrollo de las actividades, garantizar su calidad y resolver cualquier cuestión interpretativa, en un marco de colaboración estable entre ambas instituciones.