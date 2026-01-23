Soria ¡YA! aborda con SAECYL la situación laboral de técnicos de enfermería en Soria

Viernes, 23 Enero 2026 14:31

Soria ¡Ya! ha mantenido ayer una reunión con representantes del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAECYL de Soria en el marco de la ronda de encuentros que la formación sorianista está desarrollando con agentes sociales y colectivos profesionales de la provincia.

En el encuentro participaron Ángel Ceña, cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León, y el procurador Juan Antonio Palomar, junto con Mª Felipa Abad, Nuria Romera, Beatriz García y Laura García como representantes de dicho sindicato.

Durante la reunión, las representantes del SAECYL trasladaron una serie de preocupaciones que afectan al colectivo de técnicos de enfermería en Soria, como la grave falta de personal en el Complejo Hospitalario de Soria y la residencia de Los Royales. Señalaron que esta carencia se produce especialmente en turnos de noche y fines de semana, donde existen situaciones de desorganización, ausencia de supervisión y sobrecarga de trabajo, llegando en algunos casos a encadenarse turnos por falta de sustituciones.

Asimismo, trasladaron que el trabajo que desempeñan las TCAEs implica riesgos físicos y psicosociales elevados, por lo que plantearon la necesidad de estudiar medidas específicas como la anticipación de la edad de jubilación mediante coeficientes correctores, similares a los existentes en otros colectivos profesionales.

Otro de los puntos tratados fue la situación de la reclasificación profesional de los técnicos de enfermería, actualmente encuadrados en el grupo C-2 pese a que el acceso a su cuerpo exige una titulación de Formación Profesional de grado medio, lo que, según el art. 76 del TREBEP, debería conllevar su adscripción al grupo C-1. Una situación que arrastran desde hace años y que está teniendo consecuencias económicas negativas para el colectivo, sin que hasta ahora hayan encontrado apoyos efectivos para su corrección.

Los representantes sindicales también abordaron la unificación, en el nuevo convenio colectivo, en la categoría de “Técnicos de Atención a la dependencia” (TAD) a los Técnicos de Enfermería y a los Técnicos de atención Sociosanitaria, una medida que consideran inaceptable al tratarse de funciones y responsabilidades claramente diferenciadas. Además, denunciaron que esta reorganización está provocando la pérdida del reconocimiento de la experiencia profesional en la categoría TCAE.

Desde Soria ¡Ya! se ha valorado muy positivamente la información aportada y reiteran el compromiso de estudiar la incorporación de estas demandas al programa electoral de cara a la cita electoral del 15 de marzo. Para la plataforma es necesaria una mejora real de las condiciones laborales y profesionales del personal sanitario y sociosanitario, especialmente en el medio rural.

Esta reunión se suma a las ya mantenidas con representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Soria y, esta semana, con el comité de empresa de Tableros Losán y UGT Soria, dentro del proceso de escucha activa y construcción del programa electoral de Soria ¡YA! con el foco puesto en la realidad de la provincia.