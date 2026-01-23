El Gobierno de Aragón analiza en Soria iniciativas de sostenibilidad forestal

Viernes, 23 Enero 2026 11:20

La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, junto al jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal, Enrique Arrechea, y los directores de los servicios provinciales de Medio Ambiente y Turismo, acompañados de personal técnico, han visitado esta semana las instalaciones de Cesefor en Soria con el objetivo de conocer de primera mano proyectos que impulsan la sostenibilidad forestal, la industrialización de productos del sector y la creación de empleo en el medio rural.

Durante la jornada, el CEO de Cesefor, Pablo Sabín, y responsables de las diferentes áreas de trabajo de la entidad presentaron varios desarrollos en construcción y nuevos productos tecnológicos de madera, entre otras líneas de investigación.

Así, la delegación pudo presenciar un ensayo de resistencia de vigas construidas con CLT, conocer investigaciones sobre usos alternativos y la revalorización de residuos forestales —como tableros fabricados con materiales que antes se descartaban y que ahora forman parte de un aprovechamiento circular— y explorar procesos que Cesefor está contribuyendo a modernizar y digitalizar, como la plataforma Acícula, destinada a la gestión integral de los montes.

Análisis de datos forestales para la toma de decisiones

Durante la visita también se mostró el enfoque de Cesefor en la explotación del dato forestal como palanca de análisis y toma de decisiones sectoriales, cuyos resultados están siendo visibles (y accesibles) a través del desarrollo del Portal de Datos Forestales de Castilla y León, un desarrollo con grandes posibilidades de aplicación al estudio del tejido empresarial.

Tras mostrar a Oliván y el resto de la comitiva algunas de las capacidades transformadoras y casos de éxito de Cesefor, el CEO de la entidad, Pablo Sabín, valoró que “por las similitudes socioeconómicas que comparten muchos de los territorios de Aragón y de Castilla y León (en lo que a características, recursos endógenos propios y el medio natural como eje del desarrollo rural), es nuestro deseo avanzar en alguna colaboración más con Aragón”, recordando que Cesefor ya comparte, no obstante, trabajo en algunos consorcios de proyectos colaborativos con entidades de esa Comunidad Autónoma, como es el caso del CITA.

La visita, que tuvo lugar el martes, forma parte del compromiso del Gobierno de Aragón de reforzar la cooperación con entidades clave del sector forestal, intercambiar experiencias y promover políticas públicas que fomenten la competitividad, la innovación y el desarrollo económico de las zonas rurales.

Cesefor, con un patronato que integra a todos los agentes del sector y en colaboración con la Junta de Castilla y León, es un centro tecnológico que ofrece servicios de apoyo a empresas y propietarios forestales. La entidad se ha consolidado como un referente en la promoción de iniciativas que combinan desarrollo económico, innovación industrial y gestión sostenible de los bosques.

Rebi, mostrada como ejemplo de infraestructura energética

En el marco de esta visita, la delegación del Gobierno de Aragón y Cesefor se desplazó también a las instalaciones de la Red de Calor Soria II, gestionada por Rebi y cuya planta se ubica en el polígono industrial Las Casas, como ejemplo de infraestructura energética renovable vinculada al aprovechamiento de recursos forestales locales y a la descarbonización de la demanda térmica. La visita fue guiada por el director de Organización de Rebi, Jorge Antonio González, junto al jefe de Operación y Mantenimiento de Soria, Enrique Sanz, quienes explicaron el funcionamiento de la red y su integración en el entorno urbano e industrial.

Jorge Antonio González destacó que “las redes de calor permiten transformar recursos locales en energía térmica competitiva y renovable, reduciendo de forma significativa las emisiones de CO₂ y la dependencia de combustibles fósiles, tanto de los usuarios domésticos como industriales, pero también de los municipios donde éstas se implantan contribuyendo así a los objetivos particulares de descarbonización”. Durante el recorrido, los representantes del Gobierno de Aragón mostraron un notable interés por los procesos de licitación y desarrollo de proyectos, así como por los modelos de colaboración público-privada que hacen posible la implantación de este tipo de infraestructuras en nuevos territorios, especialmente en el contexto de la descarbonización industrial en Aragón.

Desde Rebi se puso asimismo el acento en el papel estratégico de las redes de calor para la recuperación y reutilización del calor, así como para el suministro de energía térmica renovable a empresas, edificios públicos y comunidades de vecinos, con ventajas tanto económicas, técnicas, sociales, como ambientales. “Se trata de soluciones energéticas estables y eficientes que, además de contribuir a los objetivos climáticos, generan empleo local y refuerzan la gestión forestal sostenible”, subrayó González, señalando el potencial de replicar este modelo en otros territorios interesados en avanzar hacia sistemas energéticos más resilientes y competitivos.