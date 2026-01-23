Presentación en Soria de revista literaria castellanista "La Perdiz Roja"

Viernes, 23 Enero 2026 09:42

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este sábado, 24 de enero, la presentación de la revista literaria castellanista La Perdiz Roja.

La presentación comenzará a las 12,30 horas y es con entrada libre.

La Perdiz Roja es una revista cultural castellana nacida en marzo de 2020, como remiendo de un Trabajo Fin de Carrera y, sobre todo, como reacción al síndrome imparable de la “España Vaciada”, ese mal que aprieta de una forma especial en Castilla y ante el que su juventud parece en ocasiones permanecer impasible.

La revista es un grito de ayuda que llama a la juventud castellana a reconocer la situación y el valor de su tierra y a cuidar el legado cultural, natural y patrimonial que le es propio.

“ No podemos permitir que Castilla desaparezca, ni en lo material (sus pueblos) ni en lo simbólico (su cultura). Castilla es brutal, y su riqueza merece ser conocida y celebrada. Además, creemos que en esta “misión de rescate” los verdaderamente rescatados seremos nosotros porque no hay nada más reconfortante y bonito que sentirse parte de un sitio y reconocerse en él”, señalan los promotores en la web de la revista.