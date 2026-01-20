Castilla y León cierra noviembre de 2025 con positivo balance comercial

Martes, 20 Enero 2026 13:10

Según los datos de comercio exterior del mes de noviembre, publicados hoy por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 1.812,5 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 1.505 millones de euros.

La balanza comercial de Castilla y León ha cerrado noviembre en positivo resultando un saldo de 307,5 millones de euros y registró una tasa de cobertura de 120,4 por ciento.

Provincias

Por provincias, durante el mes de noviembre de 2025, el mayor valor de las exportaciones se ha registrado en Valladolid (869,6 millones de euros), seguido de Burgos (363,6 millones de euros); a continuación, se sitúan Salamanca (158 millones de euros), León (132,7 millones de euros), Palencia (107,6 millones de euros), Segovia (89,5 millones de euros), Soria (48,5 millones de euros), Zamora (29,5 millones de euros) y Ávila (13,4 millones de euros).

En términos relativos, los mayores incrementos este mes se han alcanzado en las siguientes provincias: Ávila (+38,7 %) y Valladolid (+10,5 %).

Distribución geográfica

Los datos de noviembre confirman que Europa sigue siendo el principal mercado para Castilla y León (80,3 % del total).

En el caso de las ventas a la zona euro (58,4 % del total), disminuyeron un 11,7 %, y las destinadas al resto de la Unión Europea (8,1 % del total) también descendieron un 13,6 %.

De entre nuestros principales socios destacan las ventas a Francia, Portugal, Italia y Bélgica.

Por otro lado, las ventas al resto de Europa muestran un ascenso del 27,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, representando el 13,8 % de las ventas exteriores de Castilla y León.

Destacando las ventas a Reino Unido (6,5 % del total) que se incrementaron un 30,8 % y las ventas a Turquía (5,1 % del total) que aumentaron un 36,8 %.



Fuera de Europa, aumentaron las exportaciones de Castilla y León a las siguientes grandes categorías de zonas: África (+11,8 %), América Latina (+6,8 %) y Asia excluido Oriente Medio (+3,7 %).

Mientras que disminuyeron las dirigidas a Oceanía (-19,3 %), Oriente Medio (-17,7 %) y América del Norte (-9,9 %).

África (7,4 % del total) se ha situado por primera vez en segunda posición como destino de exportación de Castilla y León.

El principal socio comercial sigue siendo Marruecos (6,6 % del total).

Las ventas a este país han aumentado un 18,1 % respecto al mismo mes del año pasado.

América (7,1 % del total) se ha situado en tercera posición habiendo disminuido un 2,7 % respecto al mismo mes del año anterior.

Destacan las exportaciones a EE. UU., que representan un 3,5 % del total, así como a Brasil (0,8 % del total) y México (0,7 %).

Asia ha ocupado el cuarto lugar, con un 4,5 % del total y un descenso del 2,7 % respecto al mismo mes del 2024.

Los clientes más representativos de la zona son China (0,9 % del total), Corea del Sur (0,4 %) e India (0,4 %).



Distribución sectorial

En el mes de noviembre de 2025, el Sector del automóvil vuelve a situarse en la primera posición (39,9 % del total), con una disminución del 7,8 % respecto al año anterior; seguido de Alimentación, bebidas y tabaco, que alcanza el 15 % del total y se mantiene respecto a 2024.

En tercer lugar, se sitúa Bienes de equipo (14,9 %), que presenta una disminución del 4,6 %.

Por su parte, las exportaciones correspondientes a Semimanufacturas no químicas y Productos químicos, con un 13,7 % y 8,7 % del total respectivamente, han experimentado un descenso del 20,4 % y del 2 % en el mes de noviembre respecto al mismo mes del año anterior.