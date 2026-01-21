Castilla y León organiza primer webinar en España sobre vallado virtual para ganado

Miércoles, 21 Enero 2026 16:46

Castilla y León vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación ganadera con la organización del primer webinar en España centrado exclusivamente en el vallado virtual para ganado, una tecnología emergente que permite optimizar el pastoreo sin necesidad de vallados físicos y mediante dispositivos con tecnología autorecargable.

La sesión formativa, organizada por Junta de Castilla y León a través de CyL Digital, se celebrará el próximo 26 de enero, en formato online y de acceso gratuito, y está dirigida a ganaderos, técnicos del sector agroganadero y profesionales interesados en la aplicación de nuevas tecnologías al manejo del pastoreo.

El webinar contará con la participación de Digitanimal, empresa tecnológica especializada en soluciones de monitorización y digitalización del ganado, que aportará su experiencia práctica en la aplicación del vallado virtual en explotaciones ganaderas reales.

Durante la sesión se abordará de forma práctica el funcionamiento del vallado virtual, una solución que permite delimitar zonas de pastoreo mediante collares GPS inteligentes, sin necesidad de instalar cercas físicas, facilitando una gestión más flexible del terreno, una mejor rotación de los animales y una optimización del tiempo dedicado al manejo diario del ganado.

Uno de los aspectos más innovadores que se tratarán durante la sesión es el uso de tecnología autorecargable, que permite el funcionamiento continuo de los dispositivos sin depender de recambios frecuentes, lo que supone un avance significativo en términos de autonomía, sostenibilidad y adaptación a explotaciones extensivas.

Con esta iniciativa, Castilla y León refuerza su apuesta por la digitalización del sector primario, acercando al territorio soluciones tecnológicas que ya están transformando la ganadería en otros países europeos y posicionando a la Comunidad como referente en la modernización del campo.

El webinar se enmarca dentro de las acciones formativas de CyL Digital orientadas a impulsar la innovación, la capacitación y el uso responsable de la tecnología en sectores estratégicos para la región.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la plataforma de CyL Digital.