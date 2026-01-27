Demandan más seguridad para menores en colegio de Navaleno

Martes, 27 Enero 2026 15:26

El colegio de Navaleno ha permanecido este martes 27 de diciembre sin alumnos en sus calles, por decisión de sus padres de no llevar a sus hijos al centro, integrado en el CRA Pinar Grande, hasta que no se les garantice más seguridad.

La Guardia Civil detuvo el pasado 22 de enero a un varón de 39 años de edad, vecino de Navaleno y con antecedentes por delitos violentos, como presunto autor de un delito de violencia de género.

Al tener conocimiento que estaba siendo denunciado por su esposa por violencia de género se personó en el colegio, comportándose de forma violenta, dando portazos y gritando a los profesores, y recogió a sus dos hijos de 6 y 2 años, trasladándolos al domicilio.

A la llegada de los agentes a la vivienda, para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada, se negó a salir, actuando también de forma muy agresiva, cerrando la puerta y bloqueándola con muebles.

Tras una negociación que fue liderada por el negociador de la Comandancia de Soria y que se prolongó desde las 14,20 horas hasta las 16,15 el hombre depuso finalmente su actitud y tras permitir la salida de los niños se entregó a los agentes voluntariamente, según informan desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El hombre fue puesto en libertad el pasado domingo y regresó a Navaleno.

Los padres de los alumnos entregaron este lunes un escrito entregado al director provincial de Educación en el que reconocían que tenían miedo porque este hombre había protagonizado episodios de violencia y le reclamaron vigilancia, la colocación de cámaras y que se les informase en 24 horas de las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de los menores.

Una representación de padres se ha reunido esta mañana con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, para informarle de sus inquietudes y solicitarle más vigilancia a la puerta del colegio.

Latorre ha confirmado a los padres que se incrementará la vigilancia durante un tiempo en los próximos días, en las entradas y salidas al colegio, aunque ha advertido que no se puede tener una patrulla de la Guardia Civil en todos colegios.

El Juzgado ha interpuesto una serie de medidas para la protección de la mujer y los dos hijos del varón detenido por violencia de género. Además el hombre tiene una orden de alejamiento y se le ha colocado una pulsera antimaltrato.

Además Latorre ha pedido a los vecinos de Navaleno que si se sienten amenazados o acosado, presenten la correspondiente denuncia en la Guardia Civil.

El subdelegado ha pedido que se impliquen en resolver este problema los servicios sociales y de familia y otros servicios de la Junta.

Los padres han explicado que este hombre ya ha amenazado a las familias de Navaleno con anterioridad y han dudado de su salud mental, porque se autodenomina en el escrito entregado al director provincial de Educación, “el profeta de Alá”.

El Ayuntamiento de Navaleno ha contratado a un guarda jurado para que vigile el centro educativo.