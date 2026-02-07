Balonmano Soria se anota victoria en su particular "cuesta" de febrero

Sábado, 07 Febrero 2026 20:16

El Balonmano Soria ha comenzado su particular “cuesta” de febrero en el calendario con una victoria por la mínima frente al Servigroup Hoteles Benidorm.

El encuentro, correspondiente a la jornada 19 del Campeonato Estatal de División de Honor Plata Masculina, se presetanba crucial para ambos equipos.

Mientras que los sorianos buscaban escapar de la parte baja de la tabla, los visitantes luchaban por consolidar su posición en los puestos altos.

Con esta victoria, el equipo soriano se agarra a la permanencia. Suma 12 puntos, es antepenúltimo, pero tiene la salvación, a un paso. Descienden tres equipos de categoría.

Desde el inicio del partido, se ha notado una intensidad palpable.

A tan solo 24 segundos del comienzo, Eduardo Alonso González ha ejecutado un lanzamiento desde los siete metros que fue detenido por Samuel Ibáñez Juan, portero visitante.

Sin embargo, esto no ha desanimado a los locales que rápidamente han comenzado a marcar goles; Benjamin Rodrigo Illesca Leiva ha anotado tres veces en esta mitad (minutos 2:54, 3:51 y 11:17), mostrando su eficacia cerca de la portería rival.

Los visitantes también han econtrado el camino hacia el gol con Daniil Zhukov y Diego Pérez Méndez contribuyendo notablemente al marcador.

La defensa local ha tenido problemas durante varios minutos debido a la exclusión de Rubén Etayo Barbarin en el minuto 1:56, lo que ha permitido al equipo visitante igualar las acciones en varias ocasiones.

A medida que ha avanzado la primera mitad, ambos equipos han intercambiado goles.

El punto culminante ha llegado al final cuando Club Balonmano Soria ha logrado abrir una pequeña ventaja gracias a un buen trabajo colectivo y aprovechando las exclusiones rivales.

Al término de esta primera parte, el marcador reflejaba un ajustado 12-11 favorable a los locales.

El segundo tiempo ha comenzado con Servigroup Hoteles Benidorm buscando recuperar terreno rápidamente; Uros Ostojic y Juan Carlos Sempere Pérez han anotado dos goles consecutivos (minutos 0:32 y 1:18).

No obstante, Soria ha respondido inmediatamente con goles clave de Pedro Berrio Valdor y Sergio Tobes Bas (minutos 2:34 y 4:27), manteniendo así su ventaja inicial.

A lo largo de este período se han repetido las exclusiones por ambas partes que han afectado las estrategias defensivas implementadas por cada equipo.

En particular, Benjamin Rodrigo Illesca Leiva ha recibido una exclusión crítica en el minuto 5:24 justo antes del lanzamiento penalti ejecutado por Pol Roy Trullols para Benidorm.

A pesar del esfuerzo constante del Servigroup Hoteles Benidorm para empatar e incluso tomar la ventaja con aportaciones ofensivas significativas como las realizadas por Daniil Zhukov (minuto 7:57) o Hugo Vila López (goleador destacado también en otros momentos), Club Balonmano Soria ha sabido gestionar su ventaja hasta llegar al final del partido con un resultado apretado pero favorable (23-22).

Tras el compromiso ante Benidorm, los amarillos afrontarán una salida de gran dificultad a A Coruña para medirse al Attica 21 Hotels OAR Coruña, un equipo que ha configurado una plantilla competitiva y está firmando una temporada brillante, convirtiendo su pista en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

El mes se cerrará nuevamente en San Andrés con la visita del BM Proin Sevilla, actual líder de la competición, en un duelo de máxima exigencia.