La Numancia de Cervantes encabeza campaña cultural de invierno en Soria

Jueves, 22 Enero 2026 15:50

La Numancia de Cervantes y la obra alemana Blaubereen lideran la campaña cultural de invierno en Soria.

El Ayuntamiento de Soria ha presentado la campaña cultural de invierno “Elige tu invierno”, una programación que reúne teatro, música, exposiciones, cine, actividades familiares y propuestas formativas durante los meses de febrero y marzo. Con títulos que sobresalen como Numancia y Blaubereen, las entradas se podrán adquirir en la web desde mañana a las 12.00 horas.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha subrayado que el objetivo de la programación es “mirar a la ciudadanía con respeto, pensando en sus gustos y en lo que le interesa, para que todo el mundo pueda encontrar algo en lo que verse reflejado”. E

n ese sentido, ha defendido una cultura que no solo entretiene, sino que también “invita a descubrir, crecer y ampliar horizontes”.

Uno de los grandes hitos de la temporada será la representación de Numancia, de Miguel de Cervantes, en la versión producida por los Teatros del Canal, que llegará al Palacio de la Audiencia el jueves 26 de febrero a las 20:30 horas. Gloria Gonzalo ha subrayado el valor simbólico de esta obra para la ciudad.

“Teníamos claro que, si había un lugar en el que Numancia tenía que estar, era Soria. Es una oportunidad excepcional para disfrutar de un gran clásico del teatro español, con un elenco amplio, una gran fuerza escénica y un valor especial para nuestra ciudad”, ha asegurado.

Junto a Cervantes, la programación incorpora una de las propuestas más destacadas de la escena internacional: Blaubeeren, obra alemana basada en fotografías inéditas de Auschwitz, que reflexiona sobre la memoria, la responsabilidad y la vida cotidiana frente al horror.

La función tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 20:30 horas.

“Es un espectáculo de enorme prestigio internacional, finalista del Premio Pulitzer de Teatro 2024, con una carga emocional muy potente y una exigencia técnica que convierte su llegada a Soria en un auténtico acontecimiento cultural”, ha afirmado la concejala.

Teatro contemporáneo con mirada social, memoria e identidad

La programación incluye títulos de gran relevancia artística y temática.

Entre ellos, Música para Hitler, protagonizada por Carlos Hipólito, que se representará el martes 3 de febrero.

El martes 10 de febrero llegará La Barraca, adaptación de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, dirigida por Pentación, que conecta con problemáticas actuales. El jueves 19 de febrero será el turno de Mahmud, una propuesta multidisciplinar que combina teatro documental, circo contemporáneo, música en directo y acrobacia.

“Es una apuesta valiente, visual y absolutamente conmovedora, que no deja indiferente”, ha destacado.

Otros títulos destacados son Orlando de Virginia Woolf (martes 24 de febrero), ¿Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? (sábado 28 de febrero) y El Dragón de Oro (miércoles 4 de marzo).

“Son propuestas que abordan la identidad, la salud mental, la discapacidad, la soledad y la indiferencia social desde una mirada contemporánea y profundamente humana”, ha añadido Gonzalo.

Circo, teatro visual y propuestas singulares

La concejala ha destacado la incorporación de lenguajes escénicos innovadores, como Las maravillas de Júpiter. Olvido Flores, de Estefanía de Paz Asín, con funciones el miércoles 11 de marzo. “Es un espectáculo íntimo, delicado y profundamente poético, con aforo reducido, que invita a una experiencia muy cercana con el público”, ha señalado.

También llegará Farra, un espectáculo festivo dirigido por Lucas Escobedo, reconocido como Mejor Espectáculo Musical en los Premios MAX, el martes 17 de marzo.

El invierno cultural incluirá el Festival Internacional de Cine Documental mujerDOC, que se celebrará del 6 al 14 de marzo, con un concierto inaugural de Cristina Rosenvinge el viernes 6 de marzo. La programación musical se completa con conciertos de la Banda Municipal de Soria, encuentros de jazz y música moderna y actividades didácticas para escolares.

Exposiciones, talleres y cultura para todos los públicos

Entre las exposiciones destacan Un museo en red para Palestina: Paljordán (del 28 de enero al 28 de febrero), Sombras de las raíces, de Gloria Rubio Largo, Soria. Los cuatro elementos, de ACPAL, y Aleluyas de Juan Antonio Gaya Nuño, entre otras.

Venta de entradas

Las entradas para los espectáculos salen a la venta mañana a las 12:00 horas. Gloria Gonzalo ha concluido destacando que “nuestro anhelo es que la cultura forme parte de manera natural de la vida cotidiana y que cada persona encuentre su espacio para disfrutarla”.