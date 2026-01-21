Soria ofrece en FITUR vivir el eclipse solar "en primera fila"

Miércoles, 21 Enero 2026 13:38

Bajo el lema “Soria, el eclipse en primera fila”, el Ayuntamiento dará a conocer este viernes en el marco de la Feria Internacional de Turismo el logotipo oficial y la imagen de campaña vinculada al fenómeno astronómico del 12 de agosto.

La concejala Yolanda Santos ha insistido en que toda Soria ya ha colgado el cartel de completo para ese día y que el objetivo no es tanto una campaña de promoción, como aprovechar el recurso para posicionarse, ampliar estancias y sobre todo ofrecer una experiencia diferencial e imborrable.

Santos se ha referido a la posición singular de la ciudad “dentro de la franja de totalidad y sus condiciones diferenciales con cielos limpios, horizonte despejado y un entorno natural único, que permiten no solo ver el eclipse, sino vivir una experiencia completa”.

Durante la presentación se repartirán tarjetas-invitación tipo “Save the date” (Reserva la fecha), concebidas como una llamada directa a guardar la fecha del 12 de agosto de 2026 y a planificar una estancia en la ciudad.

Estas tarjetas incluyen los datos clave del fenómeno, como la hora de inicio del eclipse, los 102 segundos de totalidad y la singularidad de poder contemplar el final del eclipse coincidiendo con la puesta de sol, un hecho poco habitual y especialmente atractivo.

La concejala ha destacado que el eclipse no es solo un evento turístico, sino un fenómeno astronómico de primer nivel que atraerá a miles de personas y situará a Soria bajo un importante foco mediático.

Por ello, el Ayuntamiento lleva meses trabajando de forma anticipada en una respuesta coordinada, que va más allá de la promoción y aborda aspectos clave como la seguridad, la movilidad, las comunicaciones, los aparcamientos y la logística.

En este marco, el Consistorio ha creado un grupo de trabajo transversal con distintas áreas municipales para planificar el evento de manera integral.

Una de las decisiones estratégicas ha sido la elección del Monte Valonsadero como espacio principal para la observación, al reunir las mejores condiciones de visibilidad, capacidad y seguridad

Ya se han delimitado las zonas óptimas desde las que se podrá contemplar el eclipse y se está trabajando en los accesos, la señalización y los servicios básicos con una previsión de afluencia de hasta 30.000 personas.

El Ayuntamiento prevé además un plan de movilidad específico, con lanzaderas de autobuses, zonas de aparcamiento y la invitación a realizar algunos desplazamientos a pie, favoreciendo una experiencia ordenada y segura.

Asimismo, se está estudiando la programación de actividades complementarias, aprovechando que la noche del eclipse coincide con la lluvia de estrellas de las Perseidas, para animar a prolongar la estancia y disfrutar del regreso a la ciudad de una forma más escalonada.

Otro de los pilares de la estrategia es la implicación del sector hostelero.

El Ayuntamiento ha iniciado ya reuniones con la Asociación de Hostelería y pondrá en marcha formaciones específicas para hoteles, bares y restaurantes que podría ampliar al sector del comercio, con el objetivo de que dispongan de información clara y unificada sobre horarios, zonas de observación, medidas de seguridad y recomendaciones prácticas para los visitantes. También se trabaja en la adaptación de la oferta, un aspecto sobre el que está trabajando la propia asociación.

Junto a ello, se impulsará un programa de voluntariado abierto a toda la ciudadanía, sin límite de edad, que incluirá una formación previa a partir de febrero con charlas divulgativas sobre astronomía, protección civil, primeros auxilios y atención al visitante.

Este voluntariado será una de las caras visibles del evento y contribuirá a ofrecer una atención cercana y personalizada a quienes lleguen a la ciudad.

“Soria quiere que quienes nos visiten recuerden no solo que vieron el eclipse, sino que lo vivieron aquí, en un entorno cuidado, acogedor y bien organizado”, ha señalado Yolanda Santos. “Estar en primera fila no es solo una posición geográfica, es una manera de ofrecer una experiencia distinta y memorable”, ha concluido.